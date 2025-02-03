«Смотрят исподлобья»: как отличить маньяка в толпе и на сайте знакомств

Маньяков может отличать «колючий» взгляд – такие люди всегда смотрят исподлобья. Должно насторожить, если мужчина настаивает на встрече. Об этом сайту «Страсти» рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Мы поинтересовались у него, как вычислить на сайте знакомств и в толпе потенциального маньяка.

«Сразу не вычислить. Они могут прикидываться, кем угодно. Они могут говорить комплименты, задурманить голову. Должно насторожить, если человек начинает вытаскивать тебя на встречу. И если даже ты пойдешь на встречу, это нужно сделать в людном месте. В центре города, в какой-нибудь кафешке, где вокруг люди, где могут прийти на помощь.

Я бы также советовал посмотреть на его взгляд: у маньяков колючий, неприятный взгляд. Они смотрят исподлобья и не умеют прятать свой взгляд», - рассказал Игнатов.

Он советует знакомиться на работе или с теми людьми, о которых есть какая-то информация.

«Не лишним будет изучить человека, попросить показать паспортные данные, постараться навести справки. Это называется не надо дергать смерть за усы», - поделился эксперт.

Игнатов считает, что проблема маньяков родом из детства. Мужчина мог видеть, как отец бьет жену.

«Некоторые начинают потом избивать жен, детей. А некоторые переносят на окружающих», - говорит эксперт.

Ветеран МВД считает: таких преступников нельзя возвращать в общество после колонии, они не встанут на путь исправления и будут только нести горе.

«Смертная казнь в данном случае была бы очень актуальна. Я бы не задумываясь применял ее к маньякам, педофилам», - высказался Игнатов.

Мнение криминалиста по резонансным преступлениям, а также о его работе в МВД читайте в нашем интервью.