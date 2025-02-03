«Бандиты раньше покупали в морге уши и пальцы для устрашения»: интервью с бывшим оперативником Михаилом Игнатовым
Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова и Михаил Игнатов
© Предоставлено Михаилом Игнатовым
Он работал с организованными преступными группировками и имеет «багаж» сложных дел. Бывший оперативный сотрудник МВД, криминалист Михаил Игнатов дал интервью сайту «Страсти», в котором прокомментировал ход громких расследований – дело о теракте в «Крокусе», убийство певца Игоря Талькова, покушение на журналистку Ксению Собчак, а также рассказал, зачем участвует в телевизионных шоу и снимается в документальных фильмах.
Вы бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД РФ по Москве, криминалист. Как оказались в профессии? Что повлияло на ее выбор?
С детства мечтал быть военным по примеру дедушки: носить погоны и служить в армии. Я вырос в семье военных, меня воспитал дед. Он был кадровым офицером, фронтовиком. И, естественно, я другого ничего не видел, кроме как заниматься военной службой. В школе понял, что это моя будущая специальность. После восьмого класса поступил в Московское Суворовское училище, которое закончил. После него 4 года учился в Московском пограничном училище КГБ СССР имени Моссовета.
Я служил на границе в разных должностях, потом в разведотделе пограничного отряда. В пограничные войска не брали случайных людей. Чтобы туда попасть, надо было проходить серьезный отбор.
С 1991 по 2003 годы работал в МВД. В отделе был серьезный уровень задержания. Коллеги из смежных подразделений и структур недолюбливали службу по борьбе с организованной преступностью.
На работе не бывает просто, тем более на такой, как ваша. Жизнь подкидывала неожиданные ситуации, «сюрпризы»?
В карьере был эпизод, когда вместо того, чтобы арестовать вымогателей, арестовали нас: меня и ряд сотрудников. Нами за вымогательство денежных средств у бизнесмена был задержан Денис Вороненков, который на тот момент являлся юристом во фракции «Единство». Вместе с ним был задержан его товарищ Игорь Новиков. Вероятно, у Вороненкова нашлись очень серьезные покровители и вместо него и Новикова в следственном изоляторе оказались я и мои ребята. В дальнейшем Вороненков почувствовал безнаказанность, стал заниматься рейдерством, отжимал у людей серьезный бизнес, занимался мошенничеством в особо крупных размерах. Впоследствии стал депутатом Госдумы, что и помогло ему уйти от уголовной ответственности. Но когда его депутатские полномочия заканчивались, он в срочном порядке покинул пределы РФ и поселился в Киеве, откуда начал поливать грязью Россию. Спустя некоторое время он был расстрелян киллером в центре Киева. Я больше чем уверен, что если бы Вороненков в свое время был привлечен к уголовной ответственности и понес наказание за содеянное, то в данный момент он был бы жив.
Мне вменяли взятку в особо крупном размере, которой не было. До суда я почти три года провел в СИЗО. Мосгорсуд был первой инстанцией, сменились четыре судьи. В результате долгого судебного процесса меня оправдали по всем основным обвинениям за отсутствием события и состава преступления. Еще мне вменяли 10 эпизодов превышения полномочий, один или два в итоге оставили. Прокурор запрашивал 12 лет лишения свободы. Когда я вышел из изолятора, оформил пенсию и работал в системе службы безопасности различных организаций.
В чем именно заключается работа криминалиста? Как выглядел обычный день? Говорят, у тех, кто выезжает на место преступления, не меньше 6 чемоданчиков, это правда?
Эксперты-криминалисты везут с собой много чемоданчиков. Есть криминалистический чемодан, в нем порошки, слайдовые листы, с которых можно снять отпечаток пальца, линейки, увеличительные стекла, гипс.
Но этим занимались эксперты- криминалисты. У нас на месте преступления была другая работа. Стояла задача осмотреть место происшествия, собрать все, вплоть до окурков, спичек. Окурки собирали всегда, потому что по ним можно установить ДНК, если остается слюна. Эксперты определяют, сколько времени пролежал окурок. Наша задача была найти гильзы, орудие преступления. Мы отрабатывали жилой сектор, искали возможных очевидцев, опрашивали соседей. При нас не было видеокамер, хотя это серьезное подспорье, можно установить лицо и заложить в систему распознавания лиц, составить всю картину. Мы и криминалисты работали на следователя – всю информацию передавали следствию.
Рабочий день был ненормированным. С утра прибывали к месту службы, проводилось совещание у начальника отдела. Мы докладывали наши планы на день. Но все могло быстро измениться, если что-то случалось.
У нас была специфика - мы не работали по грабежам, квартирным кражам, уличным разбоям. Мы подключались, если поступала информация, что кто-то из братвы совершил преступление. Мы работали с организованными преступными группировками. Под нашим учетом были Солнцевская ОПГ, Измайловская ОПГ и воры в законе. Это очень серьезные сообщества в Москве.
Получается, каждый день как по лезвию ножа...
Бояться их нельзя было. Опасаться, да. Жизнь приучила быть бдительным, осторожным. Почему? Потому что если ты наступил на хвост какому-то серьезному синдикату, там, где крутятся баснословные деньги, то для них жизни оперативников, которые стоят на пути как кость горле, абсолютно не имеют никакого значения.
Детектор лжи – это нормальный инструмент? Или его можно обмануть?
Я ему не особо доверяю, потому что технику можно обмануть. Если человек, который подвергается испытанию на полиграфе, взял себя в руки и спокойно, как удав, не подвержен эмоциям, то он его пройдет на «ура». А если он перед этим выпьет успокаивающее средство, то можно даже не считать этот результат, потому что он будет абсолютно ровный. Это машина, которую всегда можно обмануть. Там все рассчитано на сердцебиение. Если тебе задают неудобный вопрос, появляются эмоции, начинает биться сердце. Детектор смотрит: причастен ты к этому событию или нет. На самом деле, человек может быть причастен, но абсолютно спокойно воспринимает вопрос.
Ни один судья никогда не ссылался на результаты проверки на полиграфе. Такого вы никогда не услышите в приговоре. Почему? Потому что полиграф не является доказательной базой. И испытать на полиграфе можно только с согласия испытуемого. Если человек не хочет, его никто не иметь право заставить.
Какие методы используют, чтобы установить личность злоумышленника? Раньше и сейчас?
Методов много. Это должна быть объективная доказательная база, то есть человека надо «привязать» к преступлению – доказать, что это был он. Например, на орудии преступления его отпечатки пальцев – это неубиенная улика, от которой никто никогда откреститься не сможет. Окурки – это косвенная улика, что он был на месте. Должны быть показания очевидцев: кто-то увидел из соседей и опознал. Сделали смывы – у него на руках следы пороховых газов. И, конечно, его чистосердечное признание. И тут все зависит от того, как человека разговорить, чтобы он начал «распрягаться», то есть давать показания. Здесь не все так просто. Зависит от профессионализма и таланта опера. Мы занимались раскрытием, а они расследованием.
Нас обучали психологии, это очень пригодилось в дальнейшей работе. Потому что все зависит от того, с какой стороны подойти к человеку: надо его расшатать, вывести на разговор. Это не так легко. Сначала начинаешь одну тему «долбить». Как только мы разговорили его, переходим на другие темы. Человек уже тебе доверился. Плюс, конечно, надо человека заинтересовать. Предупреждаем, сколько он может получить, если признается. Говорим, что можем обеспечить нормальную жизнь в следственном изоляторе, то есть хорошую камеру, или «хату», как говорится. Обещаем свиданки вне очереди. Человек должен понимать, что в противном случае будет гнить в камере. Кто не понимал, тем приходилось показывать, что тюремная жизнь не всегда хорошая. Он оказывался в такой камере, что через три дня начинал лезть на стенку, просил перевести. Для этого нужно с нами сотрудничать, чтобы тебя перевели отсюда.
Какой самый главный миф о работе криминалиста встречается в кино?
Ляпов очень много. Но для непрофессионала это не видно. Некоторые моменты меня коробят. Смешно, когда милиционер-супергерой расследует все преступления. Но у любого преступления есть своя подследственность. Убийства, изнасилования расследует Следственный комитет, грабежи, кражи - полиция, преступление о госизмене - ФСБ. Это расписано в Уголовно-процессуальном кодексе.
Мне не нравится, когда с экранов позорят работу сотрудников органов внутренних дел. Пример тому - фильм «Пес» по НТВ. Не знаю, для кого он рассчитан. Один герой всех избивает, а второй – как клоун в шляпе и посмешище. Это дискредитирует полицию. Из полицейских сделали шутов – этого быть не должно. Нужны фильмы, которые прославляют работу полицию. Такие, как «Петровка, 38», Следствие вели знатоки». Это фильмы, которыми мы засматривались, а сейчас люди смеются.
Из всех фильмов об органах внутренних дел считаю самым достоверным и приближенным к реальным событиям – «Ментовские войны». Это самый нормальный, хороший, правдивый фильм о нашей полиции. Потому что все остальные похожи на сказки. Но здесь, видимо, был хороший консультант. Поэтому он получился.
Вас приглашают в качестве эксперта на телевизионные шоу. Для чего вам это? Что самое сложное на шоу?
Я участвую не только в шоу, часто меня приглашают сниматься в документальных фильмах. Это РЕН ТВ, НТВ, ТВЦ, Первый канал.
Я хожу не на все шоу, а где какая-то криминальная история. Меня не приглашают на шоу, где говорят о любви и высших материях (смеется). Иду прокомментировать, что было сделано правильно/неправильно, рассудить людей и донести доступным языком суть, а не лить воду. Часто говорят много, а конкретики никакой. Должно быть четко и лаконично.
Самое сложное на съемках – необходимость вникнуть в тему, разобраться. Чтобы сказать четко и по существу. Надо знать, как сказать, чтобы не обидеть человека, а помочь. Одно неправильно сказанное слово может вызвать негативную реакцию.
Например, я участвовал в съемках о «Комбинации», криминале вокруг группы. Обсуждали убийство человека, который посвятил себя созданию группы, он жил и горел этим. Мое мнение – это заказное убийство, он кому-то мешал. Его убили заточкой в живот, но удар жесткий, профессиональный. Ему не оставили шанса выжить.
За всю карьеру было дело/расследование, которое запомнилось на всю жизнь? Самое сложное и тяжелое.
Было много интересных дел, но самое тяжелое – когда мы искали несовершеннолетнего мальчика-заложника. Сложность была в том, чтобы успеть освободить его живым. Ситуация была непростой. Когда мы начали работать, он 10 месяцев находился в руках бандитов. Его прятали в Пензенской области. Нужно было установить всех участников банды, не спугнуть. Их было порядка 20 человек. Требовалось установить адреса проживания. Задача была – найти, где спрятали ребенка. Пензенская область тоже большая. Если бы мы проявились хоть как-то, если бы преступники почувствовали, что мы идем по следу, они бы убили ребенка, не задумываясь. Они и так отрубали ему пальцы и присылали отцу, чтобы тот быстрее выполнял задачу. Бандиты требовали 5 млн долларов. Ребенок – гражданин Израиля, ему было 14 лет. В результате мы смогли установить дом, где прячут мальчика, всех участников, и начать операцию. В 6 утра большое количество групп были под адресами и требовалось входить одновременно, чтобы не дать возможность предупредить.
Когда влетели в дом, все легли на пол. Мальчика держали в подвале – там было воды по щиколотку, бегали крысы. Ребенок жил на столе. Зрелище ужасное. Он весил порядка 28 кг в 14 лет. У него были все болезни, какие только возможно. Он очень испугался. Когда вытащили наружу, мальчик прикрыл глаза, так как отвык от света.
Его привезли в госпиталь, оказали первую помощь. Затем прилетел самолет из Израиля, ребенка увезли на родину.
Отец мальчика – обычный человек, держал три палатки на Черкизовском рынке. Это 2000-й год. Отец собрал по всей родне 150 тысяч из 5 млн. Его сыну отрубали пальцы по фалангу и присылали посылкой. Некоторые бандиты раньше для устрашения покупали в морге уши, пальцы от неопознанных трупов и присылали. Но в данном случае эксперт установил, что они отсечены от живого организма.
Эта история была сложной по исполнению. Пришлось подходить с ювелирной точностью.
Сколько дел в неделю можно вести? Или пока не раскрыто одно, криминалист не берет новое? Или дела идут потоком?
У следователей в производстве одновременно может быть по 5-10 дел, а то и больше. А у оперативника шли несколько оперативных дел параллельно. На каждое дело есть свой процессуальный срок. Ты должен уложиться или обосновать продление.
Бывают бывшие маньяки? Маньяк - это с детства или приобретенное и каждый может измениться?
По моему мнению, это идет из детства. Я не говорю, что все родились маньяками. Все рождаются одинаковыми. Это все проблемы детства. Допустим, он увидел в семье, как отец избивает мать или жестоко ведет себя по отношению к ней. Некоторые начинают потом избивать жен, детей. А некоторые переносят на окружающих.
Убивать, как правило, начинают после того, как первый раз попадают в тюрьму за изнасилование. Потому что жертвы, которые писали заявление, после задержания приходят и опознают. И у них приходит мысль, что в следующий раз никого в живых не оставят, чтобы больше никто не опознал. И вот тут начинается уже серийный насильник, даже не убийца, а насильник, ему уже нечего делать в обществе в дальнейшем. Бывших насильников не бывает. Он отсидит 5, 10, 15 лет, выйдет и будет делать то же самое - мстить всем женщинам, убивать.
Их нельзя в общество возвращать. Это люди, которые никогда не встанут на путь исправления, не будут нужны и полезны обществу. Они будут только вредить и нести горе. Смертная казнь в данном случае была бы очень актуальна. Я бы не задумываясь применял ее к маньякам, педофилам.
Что делать с малолетними преступниками, могут ли исправиться?
Конечно, могут. Все зависит от того, как с ними работать. Если издеваться, избивать дубинками каждый день и говорить, что они нелюди – эти подростки такими и станут. В колониях для несовершеннолетних они должны и учиться, и работать, а не просто сидеть играть в карты и думать, что все будут ворами в законе. В колониях нельзя сидеть без дела.
Я считаю, это не потерянное поколение, но там же «заразность». Их надо перевоспитывать, вынимать преступное начало и закладывать человеческие мысли. Должны работать преподаватели и детские психологи.
У вас «багаж» жутких историй. На фоне этого есть ли переживания за близких? Жену пойдете ночью встречать?
Есть переживания за дочку, она еще подросток, 17 лет, одиннадцатый класс. Конечно, на самотек не пущу. Сейчас время, к сожалению, такое. Не знаешь, что тебя ждет на улице и всегда надо быть наготове.
В 90-е было безопаснее ходить по улице. В районах, где базировались организованные преступные группировки, на улицах наблюдалось относительное спокойствие. Потому что братве были невыгодны уличная преступность и гоп-стопы, так как негативно отражались на их имидже и привлекали к ним более пристальное внимание сотрудников милиции. Поэтому они сами выявляли и наказывали уличных грабителей.
По моему мнению, в настоящее время газовый баллончик – обязательное средство для самообороны. Каждый человек должен быть готов дать отпор сам, а не ждать помощи.
Мошенники, наверное, вам не звонят, боятся. На какой вид мошенничества люди ведутся чаще всего? Есть способ защититься от мошенников?
Сейчас мне перестали звонить. А одно время поступало по 3-4 звонка в день. И все время с разными предложениями. То счетчик заменить, то пройти диспансеризацию в поликлинике. У них очень много схем. Но у меня был один ответ. Я сначала мог подыграть, а потом объяснить, что я о нем думаю. После этого мошенник отключался. Думаю, теперь мой телефон в черном списке у аферистов.
Как защититься? Очень просто. Не реагировать на эти звонки, не вестись на уговоры. Поймите, если вам будут звонить из ФСБ, из любых органов, они пригласят к себе в служебный кабинет. А если вы им нужны как лицо, которое подозревается в совершении преступления, они сами за вами приедут. Позвонят в дверь, оденут наручники и вывезут к себе. Никто не будет по телефону заставлять оказывать какую-то якобы помощь в поимке бандитов. То же самое, как замена телефона, замена счетчика. Никто не будет звонить, поступит официальное уведомление.
После СВО военные могут прийти травмированные. Как считаете, нужен ли им психотерапевт? Как вернуться в обычную жизнь бойцам?
Количество преступлений может вырасти, да. Потому что вернутся в том числе те, кто был осужден на большие сроки и пошел на СВО. Спецоперация закончится, они получат амнистию. Но многие могут опять встать на путь преступлений.
Я не считаю, что резко вырастет число преступлений, оно может возрасти, но не резко. Когда ребята возвращались из Афганистана после войны, не наблюдалось никаких всплесков. Были единичные случаи.
А насчет психологической помощи… кому-то надо, кому-то нет. Возможно, некоторым понадобится помощь специалистов в клиниках неврозов.
Вспомним дело «Крокуса», по нему задержаны более 20 человек. В марте будет год, как расследуется теракт. Что известно о ходе расследования, экспертизах?
Дело закрыто, стоит гриф «секретно». И никто сейчас ничего не рассказывает про заключения, экспертизы. Но я знаю одно: доказательства по задержанным железные, неопровержимые. И то, что задержаны именно те, кто это совершил, однозначно. Я думаю, что в скором времени дело поступит в суд.
В 2024 году продолжили расследование убийства певца Игоря Талькова. Дали показания некоторые звезды, в частности, певица Азиза. Как думаете, будет ли расследовано убийство 1991 года – прошло больше 30 лет?
Это спонтанная разборка, она не имеет отношения к организованной преступности. Бандит Игорь Малахов решил показать удаль, прыть и влияние над другими, запугать певца Талькова и заставить выполнить свои условия. Если бы Малахов подошел и попросил выступить раньше Азизы, это могла бы быть другая реакция. Конечно, ему не понравилось. Тальков тоже горячо себя повел. Малахов уже уходил, зачем певец дал ему пинка, я не знаю. Об этом говорят очевидцы, я слышал. Малахова это взбесило, он кинулся на артиста. Талькова охраняли два крупных человека, они повалили Малахова, а у того был револьвер. Это оружие имеет особенность – у него нет предохранителя. Когда стали вырывать, произошло три выстрела. Сто процентов его никто не хотел убивать. Это спонтанное убийство. Валерий Шляфман, по моей информации, никакого отношения к убийству не имел. Когда Игорь получил смертельное ранение, у Шляфмана оказался этот пистолет, который он куда-то бросил по горячности. На руках остались пороховые газы.
Для Шляфмана Тальков был курицей, которая несла золотые яйца, они зарабатывали большие деньги на концертах. Игорь был на пике популярности. У Шляфмана вся судьба сломалась после этого. По моей информации, когда производились выстрелы, пистолет был именно в руках Малахова.
Июль 2024 года. Подготовка покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Как получилось предотвратить?
Допускаю, что это было выдумано. Я не слышал о том, чтобы кого-то приговорили за организацию покушения. Поживем - увидим.
В России участились нападения на школы: дети убивают других детей. С чем связано, как думаете? Все нападения очень похожи.
С группами в соцсетях, конечно, борются. Их выявляют и блокируют соответствующие службы. Блокируют группы, блокируют участников этой группы. Но за это время они успевают сдружиться, обменяться опытом нападения на школу, на своих одноклассников. Они создают новые. Потому что обиженные есть во всех образовательных учреждениях. Я считаю, это брошенные подростки, с которыми не работают ни родители, ни школа.
Кроме соцсетей, появились звонки из Украины. Мошенники влияют на подростков, призывают идти в школу и нападать на детей, поджигать что-то. Они верят, идут и делают то, что им говорят. По одной и той же схеме. Дети всё должны знать, с ними должна вестись работа и в классах, и дома. Возможно, тогда мы остановим вал нападений на школы.
Сейчас популярны сайты знакомств. Там можно вычислить потенциального маньяка? Как? А в толпе?
Сразу не вычислить. Они могут прикидываться кем угодно. Они могут говорить комплименты, задурманить голову. Должно насторожить, если человек начинает вытаскивать тебя на встречу. И если даже ты пойдешь на встречу, это нужно сделать в людном месте. В центре города, в какой-нибудь кафешке, где вокруг люди, где могут прийти на помощь.
Я бы также советовал посмотреть на его взгляд: у маньяков колючий, неприятный взгляд. Они смотрят исподлобья и не умеют прятать свой взгляд.
Лучше знакомиться на работе, с людьми, которых вы знаете. Не лишним будет изучить человека, попросить показать паспортные данные, постараться навести справки. Это называется не надо дергать смерть за усы.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Страсть для меня - это мгновенный порыв. Порыв на какое-то хорошее действие. Страсть может вскипеть при виде красивой женщины, шикарной машины. От большого события или подарка, о котором мечтал всю жизнь. Ты смотришь на это все и получаешь массу положительной энергии.