«Бандиты раньше покупали в морге уши и пальцы для устрашения»: интервью с бывшим оперативником Михаилом Игнатовым

Какой самый главный миф о работе криминалиста встречается в кино?

Ляпов очень много. Но для непрофессионала это не видно. Некоторые моменты меня коробят. Смешно, когда милиционер-супергерой расследует все преступления. Но у любого преступления есть своя подследственность. Убийства, изнасилования расследует Следственный комитет, грабежи, кражи - полиция, преступление о госизмене - ФСБ. Это расписано в Уголовно-процессуальном кодексе.

Мне не нравится, когда с экранов позорят работу сотрудников органов внутренних дел. Пример тому - фильм «Пес» по НТВ. Не знаю, для кого он рассчитан. Один герой всех избивает, а второй – как клоун в шляпе и посмешище. Это дискредитирует полицию. Из полицейских сделали шутов – этого быть не должно. Нужны фильмы, которые прославляют работу полицию. Такие, как «Петровка, 38», Следствие вели знатоки». Это фильмы, которыми мы засматривались, а сейчас люди смеются.

Из всех фильмов об органах внутренних дел считаю самым достоверным и приближенным к реальным событиям – «Ментовские войны». Это самый нормальный, хороший, правдивый фильм о нашей полиции. Потому что все остальные похожи на сказки. Но здесь, видимо, был хороший консультант. Поэтому он получился.

Вас приглашают в качестве эксперта на телевизионные шоу. Для чего вам это? Что самое сложное на шоу?

Я участвую не только в шоу, часто меня приглашают сниматься в документальных фильмах. Это РЕН ТВ, НТВ, ТВЦ, Первый канал.

Я хожу не на все шоу, а где какая-то криминальная история. Меня не приглашают на шоу, где говорят о любви и высших материях (смеется). Иду прокомментировать, что было сделано правильно/неправильно, рассудить людей и донести доступным языком суть, а не лить воду. Часто говорят много, а конкретики никакой. Должно быть четко и лаконично.

Самое сложное на съемках – необходимость вникнуть в тему, разобраться. Чтобы сказать четко и по существу. Надо знать, как сказать, чтобы не обидеть человека, а помочь. Одно неправильно сказанное слово может вызвать негативную реакцию.

Например, я участвовал в съемках о «Комбинации», криминале вокруг группы. Обсуждали убийство человека, который посвятил себя созданию группы, он жил и горел этим. Мое мнение – это заказное убийство, он кому-то мешал. Его убили заточкой в живот, но удар жесткий, профессиональный. Ему не оставили шанса выжить.

За всю карьеру было дело/расследование, которое запомнилось на всю жизнь? Самое сложное и тяжелое.

Было много интересных дел, но самое тяжелое – когда мы искали несовершеннолетнего мальчика-заложника. Сложность была в том, чтобы успеть освободить его живым. Ситуация была непростой. Когда мы начали работать, он 10 месяцев находился в руках бандитов. Его прятали в Пензенской области. Нужно было установить всех участников банды, не спугнуть. Их было порядка 20 человек. Требовалось установить адреса проживания. Задача была – найти, где спрятали ребенка. Пензенская область тоже большая. Если бы мы проявились хоть как-то, если бы преступники почувствовали, что мы идем по следу, они бы убили ребенка, не задумываясь. Они и так отрубали ему пальцы и присылали отцу, чтобы тот быстрее выполнял задачу. Бандиты требовали 5 млн долларов. Ребенок – гражданин Израиля, ему было 14 лет. В результате мы смогли установить дом, где прячут мальчика, всех участников, и начать операцию. В 6 утра большое количество групп были под адресами и требовалось входить одновременно, чтобы не дать возможность предупредить.

Когда влетели в дом, все легли на пол. Мальчика держали в подвале – там было воды по щиколотку, бегали крысы. Ребенок жил на столе. Зрелище ужасное. Он весил порядка 28 кг в 14 лет. У него были все болезни, какие только возможно. Он очень испугался. Когда вытащили наружу, мальчик прикрыл глаза, так как отвык от света.

Его привезли в госпиталь, оказали первую помощь. Затем прилетел самолет из Израиля, ребенка увезли на родину.

Отец мальчика – обычный человек, держал три палатки на Черкизовском рынке. Это 2000-й год. Отец собрал по всей родне 150 тысяч из 5 млн. Его сыну отрубали пальцы по фалангу и присылали посылкой. Некоторые бандиты раньше для устрашения покупали в морге уши, пальцы от неопознанных трупов и присылали. Но в данном случае эксперт установил, что они отсечены от живого организма.

Эта история была сложной по исполнению. Пришлось подходить с ювелирной точностью.

Сколько дел в неделю можно вести? Или пока не раскрыто одно, криминалист не берет новое? Или дела идут потоком?

У следователей в производстве одновременно может быть по 5-10 дел, а то и больше. А у оперативника шли несколько оперативных дел параллельно. На каждое дело есть свой процессуальный срок. Ты должен уложиться или обосновать продление.

Бывают бывшие маньяки? Маньяк - это с детства или приобретенное и каждый может измениться?

По моему мнению, это идет из детства. Я не говорю, что все родились маньяками. Все рождаются одинаковыми. Это все проблемы детства. Допустим, он увидел в семье, как отец избивает мать или жестоко ведет себя по отношению к ней. Некоторые начинают потом избивать жен, детей. А некоторые переносят на окружающих.

Убивать, как правило, начинают после того, как первый раз попадают в тюрьму за изнасилование. Потому что жертвы, которые писали заявление, после задержания приходят и опознают. И у них приходит мысль, что в следующий раз никого в живых не оставят, чтобы больше никто не опознал. И вот тут начинается уже серийный насильник, даже не убийца, а насильник, ему уже нечего делать в обществе в дальнейшем. Бывших насильников не бывает. Он отсидит 5, 10, 15 лет, выйдет и будет делать то же самое - мстить всем женщинам, убивать.

Их нельзя в общество возвращать. Это люди, которые никогда не встанут на путь исправления, не будут нужны и полезны обществу. Они будут только вредить и нести горе. Смертная казнь в данном случае была бы очень актуальна. Я бы не задумываясь применял ее к маньякам, педофилам.

Что делать с малолетними преступниками, могут ли исправиться?

Конечно, могут. Все зависит от того, как с ними работать. Если издеваться, избивать дубинками каждый день и говорить, что они нелюди – эти подростки такими и станут. В колониях для несовершеннолетних они должны и учиться, и работать, а не просто сидеть играть в карты и думать, что все будут ворами в законе. В колониях нельзя сидеть без дела.

Я считаю, это не потерянное поколение, но там же «заразность». Их надо перевоспитывать, вынимать преступное начало и закладывать человеческие мысли. Должны работать преподаватели и детские психологи.

У вас «багаж» жутких историй. На фоне этого есть ли переживания за близких? Жену пойдете ночью встречать?

Есть переживания за дочку, она еще подросток, 17 лет, одиннадцатый класс. Конечно, на самотек не пущу. Сейчас время, к сожалению, такое. Не знаешь, что тебя ждет на улице и всегда надо быть наготове.

В 90-е было безопаснее ходить по улице. В районах, где базировались организованные преступные группировки, на улицах наблюдалось относительное спокойствие. Потому что братве были невыгодны уличная преступность и гоп-стопы, так как негативно отражались на их имидже и привлекали к ним более пристальное внимание сотрудников милиции. Поэтому они сами выявляли и наказывали уличных грабителей.

По моему мнению, в настоящее время газовый баллончик – обязательное средство для самообороны. Каждый человек должен быть готов дать отпор сам, а не ждать помощи.