«Смотрела Соловьева»: Прохор Шаляпин раскрыл подробности смерти бабушки, завещавшей ему квартиру
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Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма в Москве раскрыл подробности смерти бабушки друга, которая оставила ему половину 400-метровой квартиры в Сочи. По словам артиста, она скончалась при просмотре ток-шоу Владимира Соловьева. На премьере присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Она умерла с пультом в руке, смотрела Соловьева. Давайте передадим ему большое спасибо. Она очень переживает и начинает кричать», - поделился подробностями Шаляпин.
«Сердце и все», - отметил певец.
На вопрос, достойно ли ее похоронили, артист отвечать не стал.
Вместе с писательницей Леной Лениной Шаляпин посетил премьеру фильма «Золото Умальты» в киноцентре «Каро 11 Октябрь». В картине снялись актеры Павел Деревянко, Александр Самойленко, Алексей Шевченков и другие.
Шевченков на премьере рассказал журналистам, почему редко выходит в свет.