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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 02 апреля 2024, 20:59
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«Смотрела Соловьева»: Прохор Шаляпин раскрыл подробности смерти бабушки, завещавшей ему квартиру

Певец Шаляпин заявил, что завещавшая ему квартиру бабушка «умерла под Соловьева».
«Смотрела Соловьева»: Прохор Шаляпин раскрыл подробности смерти бабушки, завещавшей ему квартиру

© Tarakanov Vadim/East News

Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма в Москве раскрыл подробности смерти бабушки друга, которая оставила ему половину 400-метровой квартиры в Сочи. По словам артиста, она скончалась при просмотре ток-шоу Владимира Соловьева. На премьере присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Она умерла с пультом в руке, смотрела Соловьева. Давайте передадим ему большое спасибо. Она очень переживает и начинает кричать», - поделился подробностями Шаляпин.

«Сердце и все», - отметил певец.

На вопрос, достойно ли ее похоронили, артист отвечать не стал.

Вместе с писательницей Леной Лениной Шаляпин посетил премьеру фильма «Золото Умальты» в киноцентре «Каро 11 Октябрь». В картине снялись актеры Павел Деревянко, Александр Самойленко, Алексей Шевченков и другие.

Шевченков на премьере рассказал журналистам, почему редко выходит в свет.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Прохор Шаляпин
бабушка
смерть