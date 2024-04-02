«Смотрела Соловьева»: Прохор Шаляпин раскрыл подробности смерти бабушки, завещавшей ему квартиру

Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма в Москве раскрыл подробности смерти бабушки друга, которая оставила ему половину 400-метровой квартиры в Сочи. По словам артиста, она скончалась при просмотре ток-шоу Владимира Соловьева. На премьере присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Она умерла с пультом в руке, смотрела Соловьева. Давайте передадим ему большое спасибо. Она очень переживает и начинает кричать», - поделился подробностями Шаляпин.

«Сердце и все», - отметил певец.

На вопрос, достойно ли ее похоронили, артист отвечать не стал.