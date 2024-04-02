«По разным причинам»: актер Алексей Шевченков рассказал, куда пропал

Заслуженный артист Алексей Шевченков рассказал, почему редко выходит в свет. Об этом стало известно «Страстям».

Алексей Шевченков прославился благодаря ролям в сериалах «Вчера закончилась война», «Горюнов», «Актрисы», а также в фильме «Иуда». Однако в последнее время артист практически не появляется в фильмах и сериалах, его нельзя увидеть и на светских мероприятиях.

Однако Шевченков все же посетил премьеру фильма «Золото Умальты», в котором снимался. По словам актера, он занят работой и не считает нужным появляться на премьерах, в которых принимал лишь эпизодическое участие.

«По разным причинам — иногда работа, загруженность. Я люблю приходить на такие мероприятия, когда твоя работа несет какой-то смысл. О чем ты хочешь сказать? Если я там два дня где-то поучаствовал, мне как-то неудобно приходить», — рассказал он.