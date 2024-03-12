«Смоки айс и красная помада»: танатопрактик рассказала о самых необычных посмертных макияжах

Танатопрактик из Оренбурга рассказала о самых необычных заказах клиентов. Об этом стало известно «Страстям».

Мария Белан является единственным танатопрактиком в Оренбурге. Девушка занимается подготовкой тела к прощанию — гримирует, одевает, стрижет и, если это необходимо, собирает человека буквально по кусочкам.

По словам Марии, в ее практике были необычные просьбы от клиентов.

«Была одна женщина, мне прислали ее фотографию прижизненную. У нее был макияж смоки айс и красная помада. Но мы обговорили с клиентами, что смоки на мертвом будет смотреться не очень. А ярко-красная помада в моем чемодане присутствует. Даже лак для ногтей есть, просят иногда ногти накрасить», — рассказала она.

Девушка добавила, что танатопрактики используют для макияжа специальную косметику, которая стоит больших денег.

«Продают в маленьких пузырьках по 10−15 мл и цена отличается от гражданской косметики намного. Самая дешевая тоналка, которая у меня в чемодане, стоит 4800 рублей. А их нужно много», — заявила она.

Полное интервью о сложностях работы танатопрактиком читайте в нашем материале.