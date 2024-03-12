«Половина друзей внесли меня в ЧС»: танатопрактик о профессии, которая помогает проводить в последний путь

Танатопрактик — профессия не самая распространенная, но от этого не менее востребованная. Эти специалисты занимаются едва ли не самым важным после смерти людей — реставрацией тела и макияжем. Они полностью берут на себя то, как будет выглядеть успоший на прощании.

Мария Белан — единственный в Оренбурге танатопрактик. Почему девушка, проработавшая 18 лет медсестрой, вдруг решила сменить профессию и как поменялось ее отношение к смерти — в эксклюзивном интервью «Страстей».

Кем вы работали до танатопрактика?

Я работала 18 лет в больнице, в операционной медсестрой.

Как вы узнали о профессии и решили себя в этом попробовать?

Все произошло случайно. На моей основной работе было выгорание и я психологически не вывозила то, что там происходило. Я приехала как-то домой, плакала. Молюсь и говорю: «Господи, направь меня». Утром я просыпаюсь и мне попадаются курсы танатопрактика в Самаре. И все, я записалась на обучение и поехала.

А как на выбор новой профессии отреагировали родные?

У меня никто не знал, что я поеду на обучение. Я сказала, что еду по медицине. Папа первый узнал. Они, конечно, все были в шоке. Половина друзей внесли меня в черный список — сказали, что не будут больше общаться. Но большинство меня поддержали. Моя дочка сказала: «Мам, я в тебя верю, у тебя все получится». Меня это вдохновило, я понимаю, что я нужна людям. Самое главное, это реакция, когда люди провожают своих близких и с восторгом относятся к моему делу.

А как вы новым друзьям рассказываете о том, кем работаете, когда об этом заходит разговор?

Я говорю что я танатопрактик. Они спрашивают, что это? Я говорю: «загуглите». Потом перезванивают, говорят: «че реально?». Спрашивают, почему юристом не работаешь. У меня второе высшее образование — юридическое. А я и юристом работаю в агентстве недвижимости. У меня свободный график — я утром поехала сделала заказ, вернулась домой, искупалась и поехала в офис. Конечно, кто-то матерится. Кто-то просто в шоке и им нечего сказать. У всех такой вопрос: а предзапись есть? Я говорю, для друзей есть.