«Смешно и навсегда запомнилось»: Катя Лель рассказала о необычном поступке поклонника

Катя Лель рассказала, как поклонник выбежал на сцену и вцепился ей в щиколотку. Певица вспомнила о необычном выступлении в беседе с сайтом «Страсти».

За 30 лет творческой деятельности Катя Лель не раз сталкивалась с необычными ситуациями на концертах. Однако больше всего ей запомнился случай, когда поклонник выбежал на сцену, лег на живот и взял Катю за ногу. По словам Лель, охранники были бессильны в этой ситуации. Тогда артистка взяла ее под контроль и решила успокоить фаната, предложив ему спеть.

«Охранники стали за ним следовать и пытаться его увести от меня. Но что он сделал? Он лег на живот и крепко вцепился мне в щиколотки. И я поняла, что нужно эту ситуацию нейтрализовать. Перестала петь, стала с ним разговаривать, чтобы успокоить человека, предотвратить агрессию или непредсказуемую реакцию, которая могла бы у него быть. И говорю: «Давайте вместе будем петь!». И он говорит: «Давайте!». Да, это было очень смешно, эмоционально и навсегда запомнилось!» — высказалась знаменитость.

Полное интервью Кати Лель об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», поисках любви и даре исцеления читайте здесь.