«Слышал кучу плохих историй о проекте»: участник группы «Интонация» рассказал об участии в шоу «Голос»

Участник группы «Интонация» Александр Новиков рассказал сайту «Страсти» об участии в шоу «Голос». Он назвал проект отличным стартом для артистов.

«Я трижды подавал заявку на «Голос» — и только в третий раз прошёл. Это был тест на веру в себя. Мечтал об этом проекте всей семьёй — дома даже ладошки потели при просмотре! В третий раз шёл без ожиданий: «Схожу, потусуюсь». До последнего не верил, что прошёл — но дошёл до четвертьфинала в команде Беляева. Я слышал кучу плохих историй о проекте, но важно держаться подальше от сплетен и негатива. Когда ты участвуешь в этом, ты лишаешь себя удачи. Я шёл с лёгким сердцем — и это сработало», - поделился Александр.

Он отметил, что перед отправкой третьей заявки «почти не хотел идти», однако внутренний голос говорил ему попробовать.

«И я послушался. Вот и весь секрет. «Голос» — отличный старт, если идти туда с чистым сердцем», - заключил музыкант.

Участники группы «Интонация» были лауреатами «Золотого Граммофон»а, номинантами на премию RU.TV. Сейчас их можно услышать везде, даже в Китае, откуда группа недавно вернулась с гастролей.

«Выступаем везде, где нам рады. Нам без разницы, где петь и для кого. Главное, чтобы наша музыка звучала», - говорят артисты.

О звездном пути коллектива, увлечениях музыкантов вне сцены читайте в интервью на сайте «Страсти».