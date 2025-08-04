«Семья – это топливо»: группа «Интонация» о дуэте с «Любэ», заработках помимо сцены и участии в «Голосе»

Группа «Интонация» появилась в 2011 году с «народным» хитом «Скажи, как мне жить». За это время Денис Гладкий и Александр Новиков выпустили три альбома, записали совместные треки с группами «Любэ» и «Корни», Мари Краймбрери, дуэтом Artik & Asti, а в сериале «Молодежка» прозвучало более 20 их хитов. Участники коллектива известны своими разносторонними увлечениями: Денис играет в футбол, а Александр преподает вокал, играет на гуслях. О начале звездного пути, увлечениях и отдыхе, участии в проекте «Голос», семье и новом альбоме они рассказали в интервью сайту «Страсти».

Вы начали карьеру в 2011 году. Почему дуэт и как появилось название «Интонация»?

Денис: Потому что изначально проект сложился случайно из двух человек совершенно разных направлений. В 2011 году один из нас был ближе к рэпу, а другой — к року. Мы сделали первые песни в стиле, похожем на нью-метал (что-то вроде Linkin Park), а затем вышла песня «Скажи, как мне жить», которая и проложила нам путь в большой творческий мир.

Название «Интонация» появилось потому, что интонация важна во всём — в жизни, в разговоре, в посыле мыслей. Правильная интонация должна быть всегда. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, достижение целей, силу духа, чистоту помыслов и, конечно, безграничную любовь — самое важное в жизни.

Александр: Кстати, в Китае, где мы недавно выступали, интонация играет огромную роль в речи. Если чуть-чуть ошибиться, смысл сказанного может измениться кардинально.

История «Интонации» началась с «народного» хита «Скажи, как мне жить», дальше был сериал «Молодежка», где прозвучало более 20 ваших песен. Как удалось избежать участи «однохитовых» артистов?

Александр: Вообще, быть «однохитовым» артистом — это тоже здорово. У кого-то нет ни одного хита, а у тебя есть хотя бы один — это уже круто. Важно быть благодарным за то, что у тебя есть. Это большая сила.

Денис: Мы недавно в Липецке вспоминали «Иванушек International» — их песни написаны 20 лет назад, но их до сих пор поют от мала до велика. И это здорово! Нам повезло чуть-чуть сменить вектор: мы начали с поп-формата, а потом нашли свой стиль — душевную, народную музыку, близкую людям.

Мы открыты для экспериментов: делали фиты с разными артистами, работали с поэтами и композиторами. Первый хит «Скажи, как мне жить» мог бы нас закрепить в одном жанре, но мы не стали его копировать. Придумали что-то новое, создав ту самую «Интонацию», которая сейчас живёт и развивается.

Александр: Иногда один хит становится барьером: артист боится не повторить успех. Но важно не зацикливаться, а просто творить. Когда пишешь песню, ты должен быть в потоке, в эмоции — даже если это грусть. Видимо, в этом и есть сила искусства: ты выплёскиваешь боль, а люди через неё находят облегчение — как после бани, со слезами, но с лёгкостью внутри.

Денис: В итоге правильнее говорить не про «один хит», а про вечную музыку. «Скажи, как мне жить», «Пускай» и наши новые песни — они останутся, потому что люди их поют и в свою очередь, дарят нам вдохновение.

За 14 лет существования коллектива у вас были дуэты с другими топовыми артистами: группой «Любэ», Мари Краймбрери, Artik & Asti, Русланом Нигматуллиным. С кем было комфортнее всего работать? Кто запомнился особенно, чем? Планируете еще дуэты?

Денис: Работать со всеми было круто! Главное — это синергия, когда есть общий творческий порыв и желание создать что-то новое. Каждый коллаборация запомнилась по-своему.

Artik & Asti ждали почти год, пока ребята запишут свои партии: у них был жёсткий гастрольный график, но Артём очень хотел дописать свой куплет — и в итоге всё получилось. С Мари Краймбрери – работали, когда она ещё жила в другом городе и думала о переезде в Москву. Она прислала несколько демо, мы доработали — и вышла отличная песня. С Русланом Нигматулиным – познакомились на фестивале «Спортволна», записали трек и сняли крутое видео прямо на мероприятии. «Любэ» – это вообще отдельная история! Общаться с Николаем Расторгуевым — это бесценный опыт. Песня стала саундтреком к фильму «Август. Восьмого». На съёмках нашего клипа собрались топовые актеры, и мы, и «Корни», и «Любэ» — атмосфера была невероятная!

Да, и это только часть историй. Уверен, впереди ещё много интересных коллабов — кое-что уже в работе, но пока рано раскрывать детали.

Как изменился шоу-бизнес за почти 15 лет? Стало труднее или проще?

Денис: Сложно однозначно сказать — стало ли легче или труднее. Всё зависит от целей. Сейчас многие артисты гонятся за эпатажем, топами и чартами, а у нас немного другая история. Мы всегда делали ставку на народную любовь. Когда после концертов люди подходят и говорят: «Спасибо, ваша музыка помогает нам жить» — это для нас ценнее любых чартов. Хотя мы и понимаем тех, кто стремится к хит-парадам — каждому своя дорога.

Технологии изменили всё: сейчас можно сидя дома записать трек, выложить его и продвигать самостоятельно. С одной стороны — это проще, с другой — сложнее, потому что в день выходят сотни релизов, и легко затеряться в этом потоке.

Хорошо, что появились цифровые площадки, поддерживающие молодых артистов — это даёт шанс тем, у кого раньше не было возможности заявить о себе.

Возможно ли пробиться в шоу-бизнес без продюсеров и связей?

Александр: Начнём с того, что у нас есть команда — и это огромное преимущество. Когда каждый занимается своим делом, это здорово упрощает процесс.

Денис: Недавно общался с молодым музыкантом, который спрашивал: «Куда идти? С кем договариваться?» И я снова осознал, как важно иметь команду, которая берёт на себя организационные моменты: концерты, райдеры, релизы. Мы просто приезжаем, поём свои песни и получаем кайф от живого общения с людьми. Но самое главное — всем в команде должно нравиться то, что мы делаем. Без этого не будет движения вперёд.

Александр: Знаешь, что важно? Не искать продюсера, а не потерять себя. Развивайся как музыкант: пиши песни, оттачивай мастерство. Если ты идёшь своим путём, рано или поздно вокруг тебя начнут собираться единомышленники — как в сказке: сначала один, потом второй, третий…

Денис: Да, и в какой-то момент окажешься не один, а с целой командой! Но мы сейчас говорим это легко, с позиции опыта — нам повезло найти своих людей. Главное — верить в свою музыку и искать тех, кто тоже в неё поверит.

Александр: Мне много раз говорили: «Твой регги — это детский сад, забей». Я пробовал делать «правильную» музыку — но ничего не выходило. Это был знак: «Ты не на своём пути». Пока я не встретил Дэна и не начал делать то, что по-настоящему люблю. И вот — наши песни звучат в сериалах, люди поют их на концертах. Не слушай тех, кто говорит «так нельзя». Их рамки — это их ограничения. Ты должен слушать только себя. Но будь готов: верить в себя — не значит, что будет легко.

Денис: У меня был рэп, у тебя — регги. Нам говорили: «Это не формат». А теперь эти песни поёт вся страна. Коротко: верь, делай, не сдавайся. И если твоя музыка искренняя — она пробьёт себе дорогу.

Помимо сцены, у каждого из вас есть свои увлечения. Денис – игрок футбольной команды, Александр – преподаватель вокала, играет на народных инструментах. Это дополнительный способ заработка или досуг, отдых?

Александр: Преподаю вокал — начал во время ковида. Раньше боялся, думал, это слишком ответственно. Но оказалось, мне есть, что передать ученикам. Это и заработок, и реализация — чувствую себя наставником. Игра на народных инструментах — внутренний позыв. Мечтал о гуслях — мне подарили! Ещё есть дудочки, аккордеон (учился в музшколе), чуть-чуть гитара. Но главное — гусли и горловое пение. Это потребность души.

Денис: Саунд-продюсирование — пишу песни «под ключ», делаю аранжировки, свожу треки. Это не только доход, но и кайф: раскрывать таланты других. Нет ничего круче, чем видеть, как человек загорается, когда находит свой звук! Недавно сдали трек — человек в восторге, и мы счастливы. Футбол — это моя эмоциональная разгрузка. На поле думаешь только об игре. Плюс спорт держит в тонусе, даёт новые знакомства и даже иногда заработок. Командная игра — как в музыке: один за всех, и все за одного!

Как любите отдыхать?

Денис: Честно? Мы не устаём настолько, чтобы «отдыхать» в классическом смысле. Наша работа — это наше счастье. Она даёт и драйв, и доход, и возможность воплощать детские мечты. Мы с женой любим баню, вот это настоящий релакс! Послезавтра как раз идём париться. Жаль, Саня далеко живёт — не присоединится.

Караоке с женой люблю, я-то пою постоянно, а она редко. Люблю записывать её выступления на видео — такие тёплые моменты. Просто завтраки в кафе — иногда нужно замедлиться и побыть вдвоём.

Александр: Я живу в Сергиевом Посаде. Для меня отдых — это семья, раньше гнался за тусовками, а теперь ценю тихие моменты: показать детям храм, сходить в лес. Баня «по-чёрному» — идеальная перезагрузка, согласен с Денисом. Люблю быть в храме — место, где думаешь о вечном. Творчество, и семья — мое «топливо». Просто в творчестве я «улетаю в космос», а с семьёй — «приземляюсь» и чувствую, ради чего всё это. Короче, наш главный отдых — не переставать делать то, что любим. Ну и баня. Без бани — никуда!

Александр участвовал в проекте «Голос». Как готовились к проекту и как попали? Есть ли там блат? Считаете, «Голос» хорошим стартом для артистов?

Александр: Я трижды подавал заявку на «Голос» — и только в третий раз прошёл. Это был тест на веру в себя. Мечтал об этом проекте всей семьёй — дома даже ладошки потели при просмотре! В третий раз шёл без ожиданий: «Схожу, потусуюсь». До последнего не верил, что прошёл — но дошёл до четвертьфинала в команде Беляева. Я слышал кучу плохих историй о проекте, но важно держаться подальше от сплетен и негатива. Когда ты участвуешь в этом, ты лишаешь себя удачи. Я шёл с лёгким сердцем — и это сработало. Перед отправкой заявки в третий раз я был в «дне сурка» и почти не хотел идти. Но внутренний голос сказал: «Отправляй!» — и я послушался. Вот и весь секрет. «Голос» — отличный старт, если идти туда с чистым сердцем.

Вы яркие мужчины, у вас много поклонниц? Достают? Ваши сердца свободны?

Денис: Мы семейные люди — у Саши дети, у меня любимая жена. Наши поклонники — это отзывчивые, душевные люди, которые приходят на концерты за музыкой и искренними эмоциями.

Сколько стоит сейчас записать песню? А как ее раскрутить, получить ротацию на радио?

Денис: Мы со временем научились делать всё сами. Собрали домашнюю студию, сами пишем, записываем и сводим. Каждая песня стоит индивидуально. Сначала — текст, потом — мелодия и гармония, дальше — аранжировка, потом — запись, потом — сведение и мастеринг. А после — продвижение: загрузка на площадки, таргет, ротации на радио.

Вы были лауреатами премии «Золотой Граммофон», номинантами на премию RU.TV. Где сейчас можно услышать вас? Выступаете на корпоративах?

Денис: Да везде нас можно услышать, даже в Китае, мы только что вернулись с гастролей. Выступаем везде, где нам рады. Нам без разницы, где петь и для кого. Главное, чтобы наша музыка звучала.

Расскажите о последнем альбоме, который вышел в 2025 году. Как долго работали, какие песни в него вошли? Дорого сейчас записать альбом и нужно ли?

Александр: Надеюсь, это не последний наш альбом — лучше считать его «крайне не последним»!

Денис: Главная «цена» альбома — время. С гастролями и другими проектами его вечно не хватает. Но мы делаем всё сами — от записи до сведения, поэтому финансово это не было затратно. Создавали быстро — нас вдохновила идея собрать треки с друзьями.

Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Денис: Это любовь к музыке, любовь к жизни, сама жизнь. Это и есть страсть.

Александр: Страсть — это когда любовь к жизни находит выход. У кого-то — в формулах, у нас — в нотах.