«Случился мэтч»: участница шоу «Царица» назвала самого запоминающегося члена жюри

На телеканале «Пятница!» стартовало вокальное шоу «Царица», в котором девушки из народа пробуют стать звездами большой сцены. Все участницы разные и яркие, но одной из самых запоминающихся стала жительница Краснодара Анна Калинина с диагнозом «алопеция».

Девушка дала интервью сайту «Страсти» и рассказала о том, с кем из звездных членов жюри нашла общий язык и с кем из артистов хотела бы спеть дуэтом.

«Мне очень нравятся Ёлка, Тося Чайкина, IOWA, Моя Мишель. Интересно было бы выступить в дуэте с одной из них. Если говорить о мужчинах артистах, то мне близок репертуар Димы Билана, Алексея Чумакова, Егора Сесарева. А ещё творчество группы Tritia – на шоу «Царица» мне уже посчастливилось выступить с ними, и я бы с удовольствием это повторила», – поделилась Анна.

Калинина также высказалась о челнах жюри. Она призналась, что мнение каждого из них является для нее ценным. Но есть одна звезда, которая ей запомнилась больше всего.

«Так получилось, что Яна Рудковская больше всех запомнилась мне своими комментариями. И я считаю, что случился определенный «мэтч» (взаимопонимание, – прим. ред.) между нами», – добавила она.

Полное интервью Анны Калининой о травле в детстве, знакомствах с мужчинами и планах на проект «Царица» можно прочитать здесь.