«Чувствовала себя изгоем»: участница шоу «Царица» Анна Калинина о жизни с алопецией
© Предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»
На телеканале «Пятница!» стартовало вокальное шоу «Царица», в котором девушки из народа пробуют стать звездами большой сцены. Все участницы разные и яркие, но одной из самых запоминающихся стала жительница Краснодара Анна Калинина.
Девушке еще в детстве поставили диагноз — «тотальная алопеция». Это последняя стадия облысения, из-за которой человек полностью теряет волосы на голове. Она носила парики, но четыре года назад решила показать себя такой, какая она есть, и получила массу поддержки.
Анна преподает в вокальной студии и исполняет собственные песни. В интервью сайту «Страсти» участница шоу «Царица» рассказала о травле в детстве, уверенности в себе и о том, что ждет от проекта.
Расскажите, как вы узнали про свой диагноз? Что говорили врачи про алопецию? Какие причины ее появления? Близкие пробовали как-то исправить ситуацию? Какие методы использовали? Были ли у вас сложности в общении с другими детьми в саду, школе?
Волосы росли очень плохо с самого моего рождения. Родителей это беспокоило, и мы много к кому обращались. Искали причины, пытались что-то изменить. Я постоянно проходила обследования, принимала препараты, мне делали уколы, втирали препараты и мази, но все было впустую.
Мне было около трех, когда поставили диагноз «тотальная алопеция» без выявления конкретной причины.
Сложности в общении с другими детьми появились после детского сада. Опасаясь возможного буллинга (преднамеренные враждебные действия (угроза, насмешка ), которые способны напугать, унизить и/или иным образом негативно воздействовать на человека, – прим. ред.) в школе, родители решили оставить меня на домашнем обучении с 1-го по 4-й класс. Но это не уберегло меня от насмешек, издевок, давления и прессинга, ведь я все равно выходила гулять и сталкивалась с детьми и взрослыми во дворе. В школе, которую я начала посещать с пятого класса, все продолжилось и усугубилось.
Я чувствовала себя изгоем, но у меня были друзья, которые не давали меня в обиду. Чаще со мной случались неприятные эпизоды, когда я находилась одна, без компании.
Вы считаете себя обычным человеком или человеком с особенностями? Чувствуете, что на вас обращают больше внимания, чем на других?
Раньше я чувствовала себя очень уязвимой и какой-то ущербной. И вот как пять лет ничего такого больше не испытываю. Считаю себя в хорошем смысле «белой вороной».
Как относитесь к парикам? В соцсетях у вас есть фотографии, где вы позируете в париках, а носите их в реальной жизни?
Парики я надеваю исключительно для образа для фотосессии или для тематических концертов. Отношусь к ним спокойно как к элементу гардероба, но в повседневной жизни уже несколько лет предпочитаю их не носить.
Как мужчины реагируют на вас, часто знакомятся? Готовы ли вы сами сделать первый шаг, если понравился мужчина?
Я лишь однажды познакомилась с парнем первая. Подошла к нему и сказала: «У тебя классная прическа. Всегда с такой ходишь?». Он был побрит налысо, а нам на фотосессию нужен был партнер именно с такой же безволосой головой, как у меня. Фотосессия в итоге состоялась – мы сделали потрясающие кадры.
В целом, я замечаю в отношении себя вполне положительную реакцию парней. Но чаще слышу комплименты именно от девушек.
Расскажите, с чего началась ваша любовь к музыке? Какой у вас любимый жанр?
Моя любовь к музыке началась с диснеевских мультиков, которые я часто смотрела и песням из которых постоянно подпевала. А еще с кассет с советскими аудиосказками. Папа их всегда включал за обедом – я старалась тише жевать и внимательнее слушать. А потом до слез пропевала «Кузнечика» или «Я леплю из пластилина».
Я люблю разную музыку. И классическую (Баха, Шопена, Рахманинова), и рок (Linkin Park, Bring me the Horizon), и джаз Обожаю русские романсы и иногда слушаю современный русский поп. Поэтому мне сложно выделить что-то одно.
Готовы ли вы сняться в фильме? У какого режиссера и в каком жанре?
Да, я бы очень хотела реализовать себя и в актерском искусстве. Как в театре, так и в кино.
Больше всего хочется драматической роли, но, в целом, готова попробовать себя и в другом амплуа. Из современных режиссеров нравятся работы Бориса Хлебникова, Александра Цоя, Анны Меликян и Клима Шипенко.
Как вы реагируете на критику? Много ли вокруг вас хейтеров? Дайте совет людям, которые сталкиваются с критикой, к примеру, из-за внешности?
Я понимаю, что всем понравиться невозможно. Сколько людей, столько и мнений. Я прислушиваюсь, если понимаю, что критика конструктивна. А на слова, которые считаю пустыми, не обращаю внимания, потому что они никакой пользы для меня не несут. Искренне благодарю людей, кто пишет или говорит мне что-то хорошее и стараюсь держать фокус именно на таких высказываниях. И всем советую так делать.
Кто из певцов, певиц является для вас вдохновением, примером, а с кем хотели бы спеть дуэтом?
Мне очень нравятся Ёлка, Тося Чайкина, IOWA, Моя Мишель. Интересно было бы выступить в дуэте с одной из них.
Если говорить о мужчинах артистах, то мне близок репертуар Димы Билана, Алексея Чумакова, Егора Сесарева. А ещё творчество группы Tritia – на шоу «Царица» мне уже посчастливилось выступить с ними, и я бы с удовольствием это повторила.
Для чего вы пришли на проект «Царица» и чего ждете от участия, победы? Какая у вас основная цель и ваши мечты уже после шоу?
Я не знала, чего ждать от «Царицы». Мне было просто интересно испытать себя и получить бесценный опыт. Уже пройдя какое-то количество эпизодов, я понимаю, какие трансформации, рост и изменения со мной произошли.
Я хочу найти свою нишу в музыке, индивидуальность и встретить отклик у слушателей, количество которых мне бы хотелось увеличивать по мере вложенных в это сил.
Кто из судей, членов жюри вам больше всего нравится? Чье мнение наиболее ценно?
Каждый из членов жюри видит по-своему – услышать мнение каждого мне очень ценно. Так получилось, что Яна Рудковская больше всех запомнилась мне своими комментариями. И я считаю, что случился определенный «мэтч» (взаимопонимание, – прим. ред.) между нами.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас значит страсть?
Когда на часах одиннадцать вечера, а тебя вдруг охватывает какая-то идея – например, написать песню. И вот идет процесс: строчки удачно рифмуются, находятся цепляющие ритмические фишки, глаза горят, все нутро ликует, и ты весь в этой прекрасной агонии. Это я бы и назвала своей страстью.