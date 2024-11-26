«Чувствовала себя изгоем»: участница шоу «Царица» Анна Калинина о жизни с алопецией

На телеканале «Пятница!» стартовало вокальное шоу «Царица», в котором девушки из народа пробуют стать звездами большой сцены. Все участницы разные и яркие, но одной из самых запоминающихся стала жительница Краснодара Анна Калинина.

Девушке еще в детстве поставили диагноз — «тотальная алопеция». Это последняя стадия облысения, из-за которой человек полностью теряет волосы на голове. Она носила парики, но четыре года назад решила показать себя такой, какая она есть, и получила массу поддержки.

Анна преподает в вокальной студии и исполняет собственные песни. В интервью сайту «Страсти» участница шоу «Царица» рассказала о травле в детстве, уверенности в себе и о том, что ждет от проекта.

Расскажите, как вы узнали про свой диагноз? Что говорили врачи про алопецию? Какие причины ее появления? Близкие пробовали как-то исправить ситуацию? Какие методы использовали? Были ли у вас сложности в общении с другими детьми в саду, школе?

Волосы росли очень плохо с самого моего рождения. Родителей это беспокоило, и мы много к кому обращались. Искали причины, пытались что-то изменить. Я постоянно проходила обследования, принимала препараты, мне делали уколы, втирали препараты и мази, но все было впустую.

Мне было около трех, когда поставили диагноз «тотальная алопеция» без выявления конкретной причины.

Сложности в общении с другими детьми появились после детского сада. Опасаясь возможного буллинга (преднамеренные враждебные действия (угроза, насмешка ), которые способны напугать, унизить и/или иным образом негативно воздействовать на человека, – прим. ред.) в школе, родители решили оставить меня на домашнем обучении с 1-го по 4-й класс. Но это не уберегло меня от насмешек, издевок, давления и прессинга, ведь я все равно выходила гулять и сталкивалась с детьми и взрослыми во дворе. В школе, которую я начала посещать с пятого класса, все продолжилось и усугубилось.

Я чувствовала себя изгоем, но у меня были друзья, которые не давали меня в обиду. Чаще со мной случались неприятные эпизоды, когда я находилась одна, без компании.

Вы считаете себя обычным человеком или человеком с особенностями? Чувствуете, что на вас обращают больше внимания, чем на других?

Раньше я чувствовала себя очень уязвимой и какой-то ущербной. И вот как пять лет ничего такого больше не испытываю. Считаю себя в хорошем смысле «белой вороной».

Как относитесь к парикам? В соцсетях у вас есть фотографии, где вы позируете в париках, а носите их в реальной жизни?

Парики я надеваю исключительно для образа для фотосессии или для тематических концертов. Отношусь к ним спокойно как к элементу гардероба, но в повседневной жизни уже несколько лет предпочитаю их не носить.