«Сложный период»: солистка «Тутси» Ярославская рассказала о трудностях в воспитании дочери-подростка

Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская воспитывает дочь-подростка Елизавету. Довольно часто родители сталкиваются с проблемами, когда у детей наступает переходный возраст. И артистка не стала исключением.

В интервью порталу «Страсти» певица рассказала, что прошла через сложный период в отношениях с наследницей. Девочка была очень самостоятельной и отстранялась от матери. Однако сейчас они очень близки.

«Мы прошли этот сложный период. Лиза была очень самостоятельной и считала, что ей не так много времени нужно проводить со мной. Сейчас наоборот полюбила все тусовки, ей нравятся с моими друзьями, говорит: «Бери меня везде и всюду». Ей стало действительно интересно, мы сейчас на дружеских нотках общаемся. И мне это очень нравится», - рассказала Ярославская.

Также певица поделилась, что Лиза не собирается, как и мама, становиться артисткой. Она закончила музыкальную школу, но продолжать развиваться в этом направлении не хочет.

«Прекрасно играет, выступает с моим ансамблем детей, у которых я преподаю, но о сольной карьере даже не задумывается. Может быть, я этому даже рада», - призналась Леся.

Интервью группы «Тутси» о воссоединении, личной жизни и конкуренции читайте на сайте «Страсти».