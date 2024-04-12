«Сложно увидеть скрытый мир»: Никас Сафронов высказался о пластических операциях

68-летний художник Никас Сафронов выступил против пластических операций. Никас поделился мнением с изданием «Страсти».

По словам Сафронова, ему тяжело рисовать женщин, перенесших пластические операции. Для художника важно видеть эмоции человека, понять его внутренний мир. Но изменения внешности стирают его сущность.

«Мне очень тяжело рисовать женщин, перенесших пластические операции: их настоящая внешность не видна. Для любого художника внешность — это не про лицо; это про эмоции, опыт. Художник смотрит на человека и пытается понять его внутренний мир. Когда у девушки сильно переделано лицо, очень сложно увидеть ее скрытый мир, настроение. Я против этого», — рассказал Сафронов.

Также Никас добавил, что не стал бы рисовать людей, «совершивших ужасающие преступления». В качестве примера он привел Гитлера и Чикатило.

«Художник — человек, который пишет историю. Часто мы изображаем не то, что нам нравится. Возьмем, например, исторических личностей, которые повлияли на мир. Они могут быть как хорошими, так и плохими», — резюмировал Сафронов.

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