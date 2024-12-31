«Сложно удивить человека, у которого все есть»: шеф Ивлев получил неожиданный подарок от жены Валерии

Телеведущая Валерия Ивлева рассказала сайту «Страсти», какой новогодний подарок подготовила для мужа, известного российского шеф-повара Константина Ивлева.

«Сложно чем-то удивить человека, у которого все есть. В моем случае, обычно к подаркам приходится подходить с креативной точки зрения: стильные неординарные статуэтки, аксессуары, фотоальбомы. В этом году я не сильно креативна, под елочку мужу Дедушка Мороз принесет новогодние шорты для плавания. Это вид спорта, которым больше всего любит заниматься Константин», - отметила Валерия.

Новый год семья шефа будет встречать на морском побережье. При этом Валерия не стала раскрывать, в какую именно страну отправится с мужем.

«Новый год в этом году мы будем отмечать на море, так как наш дом сейчас находится в процессе стройки. Хоть это и второй наш Новый год в тепле, мы пока так и не поняли, где нам больше нравится», - пояснила жена Ивлева.