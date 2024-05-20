«Сложно конкурировать со студентами из Азии»: репетитор об обучении за границей

Многие российские студенты после поступления в зарубежные ВУЗы не справляются с учебной программой. Об этом сайту «Страсти» рассказала репетитор по английскому языку Мария Лежнина.

«Не все понимают, что важно не только поступить, но и удержаться, справиться с программой. После поступления наступает эйфория, и студенты расслабляются, а ведь учиться в ВУЗе сложнее, чем поступить. Очень сложно конкурировать со студентами из Азии. Китайские и корейские школьники приучены к огромному объему самостоятельной работы. Там считается, что школа дает всего 20%, остальные 80% знаний ученики должны добрать сами. При этом в Китае сложнейшая школьная программа, они занимают 1 место в мировом рейтинге, а РФ на 31 месте (PISA, 2018). Я занимаюсь с китайскими школьниками, они не только всегда готовы с домашкой, они сделают всегда в 3-4 раза больше, чем задано. Редкие российские подростки настроены так работать, многих нужно собирать и мотивировать», - заявила специалист.

Лежнина отметила, что нередко студентам из России не хватает оперативной памяти и словарного запаса. Она также обратила внимание на проблемы россиян с аналитическим чтением, аудированием, структурированием информации и незнанием иностранных форматов заданий.

Кроме того, специалист высказалась о шансах российских школьников поступить в высшее учебное заведение за рубежом без помощи репетитора.

«Поступить в Гарвард без репетиторов так же сложно, как попасть в Олимпийскую сборную, тренируясь дома по видео из YouTube: даже если ты очень старательный, с наставником будет намного эффективнее, и ты убережешься от ненужных ошибок. Например, с моими студентами 14-ти лет мы проходим курс Стэнфорда по теории игр на английском. Как семиклассник из обычной школы самостоятельно построит себе программу обучения английскому и дойдет до такого уровня?» - заключила она.

О том, можно ли сдать ЕГЭ по иностранному языку на высокий балл без помощи репетитора и реально ли сейчас поступить в иностранный университет школьнику из России, читайте здесь.