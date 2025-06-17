«Сложно доказать режиссерам, что можешь быть другим»: почему Гогунский застрял в амплуа Кузи из «Универа»

Актер Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в ситкоме «Универ». Но даже после ухода из проекта артист не смог избавиться от амплуа сериального дурака. По мнению кинокритика Александра Голубчикова, это распространенная проблема звезд многосерийных лент, и редко кому удается выйти из популярного образа. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

Карьеру в кино Виталий начал еще в двухтысячных годах. Но за все время смог поработать только в 17-ти проектах. У зрителей актер ассоциируется только в Кузей, и это, по мнению кинокритика, мешает ему получать новые предложения от режиссеров.

«У него были попытки в фильме «Бармен», показать себя как-то в фильмах жанра экшн. Но проблема именно в популярном образе, с которым очень сложно доказать другим режиссерам, кастинг-директорам и зрителям, что ты можешь быть другим», - считает Голубчиков.

Кинокритик отметил, что это проблема не только Гогунского. В отечественной и зарубежной киноиндустрии по пальцам можно пересчитать актеров, которые смогли сохранить популярность после участия с известном сериале.

«А много ли успешных актеров, которые снимались в ситкомах и популярных сериалах? Вспомним сериал «Друзья» — повезло, пожалуй, только Дженнифер Энистон. Всем остальным скорее нет, чем да. Их настолько сильно ассоциируют с персонажами, которых они сыграли в популярном проекте, что очень сложно с этим амплуа что-то сделать. Должно очень здорово повезти, как Тому Хэнксу, например. Он стал выдающимся киноактером, а не сериальным. Но таких мало. На самом деле работа в сериале - это почти клеймо, очень сложно потом преодолеть и переиграть себя. Все в тебе видят одно амплуа. Вот Сергей Бурунов очень долго не мог справиться со своей популярностью в шоу «Большая разница», в нем видели исключительно комедийного актера. Из-за этого у него была затяжная депрессия. И у Гогунского, скорее всего, та же история», - поделился Александр Голубчиков.

По словам кинокритика, многим актерам удается избавиться от амплуа благодаря работе в смежных сферах. Они становятся режиссерами, продюсерами. Также везет, когда удается попасть в проект к режиссеру, готовому предложить интересную роль. Голубчиков считает, что Гогунскому следует всерьез заняться своей карьерой, чтобы выйти из образа дурака.

«Возможно, нужно брать дело в свои руки, если есть время, возможности, деньги, силы, и менять свою карьеру? В принципе, у Гогунского еще вполне для этого есть возможности. Он еще молодой человек», - заявил кинокритик.

Впрочем, самого Виталия, по всей видимости, все устраивает. В 2024 году он вернулся в «Универ», чтобы сыграть Кузю спустя много лет, а затем присоединился к проекту «Универ. Молодые».

Ранее Виталий Гогунский объявил, что запускает женскую музыкальную группу.