В контракте прописан «сад»: оскандалившийся Гогунский запускает женскую музыкальную группу

После скандального интервью у Ксении Собчак Виталий Гогунский запускает женскую музыкальную группу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Звезда сериала «Универ» дважды столкнулся с хейтом со стороны аудитории после резких высказываний о женщинах.

Сначала актер публично заявил, что женщина не может находиться рядом с ним в плохом настроении. Он объяснил, что отправит женщину «в сад», если та будет показывать ему свое недовольство, поскольку считает женские слезы элементом манипуляции.

Затем, в разговоре с Ксенией Собчак, Гогунский отметил, что мужчина никогда не будет ничего объяснять своей избраннице, поскольку в отношениях девушка должна дарить ему вдохновение и полет, а не ссоры и скандалы.

Недавно стало известно, что Виталий Гогунский будет продюссером новой женской музыкальной группы «Между нами». В ответ на это заявление некоторые подписчики пошутили, что в контракте обязательно должен быть прописан «сад», куда Виталий отправляет женщин в плохом настроении.

Ранее актриса Наталья Рудова призналась, что в начале карьеры столкнулась с домогательствами со стороны одного известного режиссера.