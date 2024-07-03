«Словил Бузову»: кинокритик объяснил, почему Кологривый поднял гонорар на сотни тысяч рублей

После премьеры спектакля про поэта Владимира Маяковского в Театре Эстрады актер Никита Кологривый, сыгравший в нем главную роль, поднял гонорар до нескольких сотен тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник». Портал «Страсти» решил узнать, достоин ли артист таких денег у кинокритика Александра Шпагина.

По мнению Александра Владимировича, Кологривый вполне заслуживает те гонорары, которые сейчас получается. Причем дело даже не в способностях, а в его известности. При этом эксперт подчеркнул, что талант у Никиты тоже есть.

«Он вполне заслуживает этих денег. Тут даже дело не в актерских способностях. Я думаю, у Ольги Бузовой примерно такие же гонорары за какие-то роли в кино или театре. Потому что просто она очень известная. Здесь же в первую очередь дело в известности, а не в способностях. Вот Кологривый как раз «словил Бузову». Назовем это так. Отчасти он вполне заслуживает большие гонорары, потому что он талантливый актер. А после «Слова пацана» еще и популярныйй актер», - заявил Шпагин.

Кинокритик допустил, что все скандалы, в которых был замечен Никита, были устроены как раз для того, чтобы поднять ему гонорар. И как только он добился цели, то и прекратил «безобразничать».

«У меня сложилось такое впечатление, может быть, ложное, что Кологривый разыграл всю эту партию со своими безобразиями, скандалами, чтобы добиться большей известности и за счет этой всей дополнительной популярности еще больше срубить бабла. Поэтому неудивительно, что сейчас такой гонорар», - отметил кинокритик.

По мнению Александра Шпагина, популярность Кологривый сможет сохранить. Главное, чтобы он не продолжил строить карьеру на скандалах.

«Если он не превратится в Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и снова не начнет безобразничать, то все нормально. А вот если он действительно время от времени срывается и начинает себя плохо вести, то это дело другое. Демоны они такие, как сядут тебе на загривок, и уже ты от них зависишь, собой не владеешь», - поделился Александр Шпагин.

Ранее стало известно, как прошел спектакль, в котором Никита Кологривый сыграл Владимира Маяковского.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)