«Скрывать ничего не получается»: директор Сергея Арутюнова прокомментировала слухи о его романе с Малиновской

Директор певца Сергея Арутюнова Ольга Бубненкова прокомментировала слухи о романе артиста с телеведущей Машей Малиновской. Она не стала опровергать домыслы фанатов, но и не подтвердила их, лишь сказала, что все и так скоро станет известно.

В беседе с порталом «Страсти» представитель звезды «Голоса» раскрыла подробности состояния Сергея после концерта в Москве. Напомним, что ему стало плохо в большом зале Кремлевского Дворца. Во время исполнения песни «На Заре 2020» он неожиданно потерял сознание, и музыканты вынесли его со сцены на руках. По словам очевидцев, пока не прибыли медики, рядом с вокалистом в гримерке находилась Маша Малиновская, которая крайне трепетно за ним ухаживала.

Ольга отметила, что на данный момент с Арутюновым уже все хорошо. Врачи поставили ему диагноз - перегруз и нервное истощение.

«Сейчас Сергей чувствует себя лучше. Реально дикая загрузка сейчас, концертов море. Не бережет себя совсем. Я и сама уже не знаю, что делать, чтобы Сергей чуть задумался о своем здоровье, которое при таком режиме дает сбои», - поделилась директор музыканта.

Что же касается Малиновской, то Бубненкова подтвердила – она действительно была рядом с Арутюновым, когда он потерял сознание. Связывают их крайне теплые отношения.

«По поводу Маши Малиновской. Сергей и Маша много времени проводят вместе. Мы даже сняли клип совместный на трек «Не Дано». Клип уже совсем скоро появится на телеканалах. Что касается личной истории, тут я не могу ничего сказать пока, но вскоре все будет ясно уже из первых уст. Скрывать ничего не получается», - рассказала представитель Сергея Арутюнова.

Комментарии по этой ситуации от Маши Малиновской порталу «Страсти» получить не удалось.

Ранее Маша Малиновская призналась, что страдает булимией.