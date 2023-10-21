«Слишком мягкое судейство»: Сергей Соседов назвал причину замены Маши Распутиной в шоу «Суперстар»

Сергей Соседов рассказал, что Машу Распутину выгнали из шоу «Суперстар» из-за мягкого судейства. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».

Накануне стало известно, что в новом сезоне песенного конкурса среди членов жюри не окажется Маши Распутиной. Теперь ее кресло займет Наташа Королева. Представители СМИ предположили, что причиной такой замены является то, что певица часто скандалила с участниками шоу, однако Сергей Соседов опроверг эту информацию.

«Маша Распутина никогда на шоу своим поведением или высказываниями не вызывала скандалов и конфликтов. Конфликты с участниками как раз возникали иногда у меня, у Леры Кудрявцевой и у Стаса Пьехи», — рассказал он.

По словам музыкального критика, Распутина наоборот, чаще остальных хвалила участников шоу и завышала им оценки.

«Маша очень часто была слишком щедра в оценках и комментариях. Она ставила в основном высшие баллы и очень редко единицы. Даже если она слегка, только слегка кого-то критиковала, то все равно ставила высшие баллы, за что мы ее часто с Лерой ругали», — объяснил Соседов.

Сергей Соседов рассказал, что в жизни певица совсем не такая, как на сцене. Музыкальный критик признался, что он подружился с Распутиной и часто общается с ней по телефону.

«Скорее всего, ее заменили на Наташу Королеву именно по причине слишком мягкого судейства и комплиментарных комментариев», — рассказал он.

Говоря о Наташе Королевой, Соседов сообщил, что звезда органично вписалась в их коллектив и в новой роли «может многих удивить».

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