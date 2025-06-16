«Слишком быстро опровергли, а проверки не провели»: Ева Меркачева высказалась о фото заключенного с пивом в СИЗО

«Что касается фото с кружкой пива, ФСИН опроверг это. Они интересно это сделали: написали, что алкогольные напитки - фейк, а про все остальное почему-то молчат. Что меня здесь удивило? Первое, это то, что слишком быстро все опровергли, а проверки какой-то не провели, не могли провести за такое короткое время. Я разговаривала с журналисткой, которая все написала. Она сказала, что ей уже через 30 или 40 минут ответили, что ничего не было и фото с кружкой пива - фейк. А как можно было провести проверку? Хочется, как в старые добрые времена, когда журналист что-то публикует, назначалась серьезная проверка. Ну и опять же, позвонить это одно, так сказали ей, а есть еще официальное сообщение, которое было выложено пресс-бюро ФСИН. Там все сказано таким образом, что опровергается именно наличие алкогольных напитков, а про все остальное тишина», - обратила внимание член СПЧ.