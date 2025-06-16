«Слишком быстро опровергли, а проверки не провели»: Ева Меркачева высказалась о фото заключенного с пивом в СИЗО
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Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала сообщение о том, что заключенный, предположительно, СИЗО «Кресты» в Колпино сделал фото с кружкой пива в форме сотрудника ФСИН. На некоторых кадрах он позировал на кровати в камере и даже с ключом от изолятора. За время пребывания в СИЗО мужчина сделал десятки разных снимков, хотя мобильные телефоны запрещены на территории учреждения. Меркачева заявила, что обратится с просьбой о проверке центральным аппаратом, а не местным УФСИН. Ее мнение о ситуации узнал сайт «Страсти».
«Что касается фото с кружкой пива, ФСИН опроверг это. Они интересно это сделали: написали, что алкогольные напитки - фейк, а про все остальное почему-то молчат. Что меня здесь удивило? Первое, это то, что слишком быстро все опровергли, а проверки какой-то не провели, не могли провести за такое короткое время. Я разговаривала с журналисткой, которая все написала. Она сказала, что ей уже через 30 или 40 минут ответили, что ничего не было и фото с кружкой пива - фейк. А как можно было провести проверку? Хочется, как в старые добрые времена, когда журналист что-то публикует, назначалась серьезная проверка. Ну и опять же, позвонить это одно, так сказали ей, а есть еще официальное сообщение, которое было выложено пресс-бюро ФСИН. Там все сказано таким образом, что опровергается именно наличие алкогольных напитков, а про все остальное тишина», - обратила внимание член СПЧ.
Меркачева рассказала, что получала обращения от заключенных СИЗО «Кресты». Она указала на нехватку сотрудников в учреждении, а также допустила, что заключенный на публикуемых СМИ кадрах мог получить привилегии «за особые заслуги».
«Я получала обращения от заключенных СИЗО «Кресты» и могу вам сказать, что то, что они описывали, говорит о системных нарушениях и о том, что там не хватает сотрудников. Соответственно, когда такое происходит, то режим может сразу же становиться неуправляемым. Кто-то может за особые заслуги получить привилегии. Возможно, этот заключенный ровно так эти привилегии и получил. В любом случае я намерена обратиться сейчас во ФСИН с серьезным запросом, в котором попрошу провести проверку, причем центрального аппарата, а не местного УФСИН», - заключила правозащитница.
Ранее Меркачева говорила о необходимости провести проверку по факту наличия у актера Михаила Ефремова телефона в колонии.