«Слава Богу, живы»: работавшая с группой «Тату» режиссер рассказала, какие солистки в жизни

Режиссер Жу Монтвилайте описала участниц группы «Тату» в жизни. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».

«На них упал метеорит размером с планету. Как только Шаповалов (Иван, создатель и продюсер «Тату» – прим. «Страсти») закончил с ними отношения, группа начала свой путь вниз. Хотя солистки живы и здоровы, слава Богу», - сказала Монтвилайте.

Режиссер рассказала, что работала в разных странах: Японии, Франции, Испании, Германии. Сотрудничала с актерами Михаилом Ефремовым, Павлом Деревянко. В 2006 году Монтвилайте устроила массовый уличный перформанс с участием историка моды Александра Васильева.

«На улице стоял мороз -22. Гости в двух экскурсионных автобусах ехали по маршруту, а между автобусами стоял минивен с проекторами и световыми приборами. В первом автобусе ехали Тина Канделаки и Александр Васильев, они комментировали происходящее на улицах. 120 актеров, моделей и музыкантов перемещались по параллельным маршрутам, выстраивая флешмобы, хеппенинги (разновидность современного театрального искусства с переносом действия на улицу и с включением зрителей в спектакль – прим. «Страсти») и шоу-показы вдоль движения всей процессии на 360 градусов. Создалась искусственная расширенная новая реальность офлайн», - поделилась режиссер.

О ее проектах и творческом пути читайте в нашем интервью.