«Я работала с Михаилом Ефремовым, Павлом Деревянко»: интервью с режиссером Жу Монтвилайте
Режиссер Жу Монтвилайте
© Предоставлено Жу Монтвилайте
Режиссер – одна из главных фигур в кино, театре. Но не только там. Масштабные и зрелищные концертные шоу – тоже их сфера. Наша героиня не ограничилась чем-то одним, хотя по образованию «режиссер театра». Ее выбор – режиссировать шоу звезд, делать вечеринки – масштабные и уникальные.
Сайт «Страсти» поговорил с режиссером Жу Монтвилайте. Она рассказала о карьере, постановке шоу группы «Тату» в Токио, а также поделилась мнением, почему российские театры считаются самыми сильными.
Вы окончили ГИТИС. В качестве режиссера выпустили один короткометражный фильм в Литве. Почему не захотели делать кино?
Короткометражка Food Family была создана мною совместно с уже ушедшим из жизни Максимом Максотом (актер – прим. «Страсти»). Наверное, это меня остановило от поиска себя в кинематографе. Еще я не в восторге от самих съемок – как мне кажется, это нервный, утомительный, растянутый во времени процесс. Мне нравится концентрировать свои творческие эмоции на более коротких дистанциях и искать новые формы современных развлечений.
Вы также учились в магистратуре Школы-студии МХАТ. У кого из великих обучались?
Мне очень повезло, что во времена моего студенчества в ГИТИСе преподавали Иосиф Хейфиц (кинорежиссер и сценарист – прим. «Страсти»), режиссеры Марк Захаров, Петр Фоменко, Михаил Швыдкой (искусствовед, экс-министр культуры РФ – прим. «Страсти») и многие другие уважаемые педагоги.
Российские театры считаются самыми сильными и мощными. В чем, по-вашему, ключ успеха?
Не во всех странах театральная культура поддерживается госбюджетами. Это дает преимущество и больше разнообразия в школах и стилях. Но это не ключ к успеху. Постоянный поиск, жажда нового и вера в то, что делаешь, образуют близкий круг верящих тебе талантливых людей.
Вы также сделали несколько самостоятельных спектаклей. Кто-то из известных актеров был задействован в ваших постановках? В этом направлении также не стали развиваться – ушли в режиссуру концертов, фестивалей, мероприятий?
Сегодня их судьбы, карьеры - целые жизни сложились по-разному. Я в своих спектаклях работала с Михаилом Ефремовым, Викторией Исаковой, Павлом Деревянко (мой однокурсник), Юрием Квятковским, Алексеем Горбуновым, Амаду Мамадаковым и другими.
Что касается «развития», то меня со временем больше привлекали абсолютно новые синтезы между театром, музыкой, артом в совмещении с технологиями, в сумме дающие максимальный градус переживания. Так с 2004 года мы стали внедрять в спектакли интерактивное действо. Сейчас это называют иммерсивом.
В 2005 году по книге Виктора Пелевина «Шлем Ужаса» в театральном центре «На Страстном» был поставлен спектакль «shlem.com» с использованием ноутбуков в качестве инструмента расширения контента сценического представления. Зрители не только могли синхронно следить за текстом (он дублировался в специальном окне) и актерами, но и коммуницировать с ними и между собой посредством чата, устраивая стихийные флешмобы. Кроме этого, специально отснятый видеоряд активировался по ходу пьесы в нужных моментах, включались написанные для спектакля игры и можно было скачать саундтрек. Это после того, как режиссер Ян Фабр своей «Горой Олимп», можно сказать, подвел черту под «классическим» восприятием театральной сцены, я по-прежнему верю в эволюцию интерактива, а именно в абсорбтивные формы.
Режиссер Римас Туминас работал в России. Вы тоже решили строить карьеру здесь, а не в Литве? Почему? Там меньше возможностей?
Я строила свою карьеру не только здесь. Работала в Японии, Камбодже, Таиланде, Франции, Испании, Германии и других государствах.
Вы родились в Литве. Как к вам относятся здесь? Как изменилась ваша жизнь с началом СВО?
С началом СВО все сильно изменилось у всех. Но здесь друзей не убавилось.
Актриса Чулпан Хаматова уехала из России, но карьера за границей у нее не получается. Как думаете, почему?
Любому человеку сложно приспосабливаться в иной культурной среде. Музыкантам и актерам ещё сложнее.
Зрители за границей и в России отличаются? В чем, на ваш взгляд, разница?
В целом почти ничем. Все зависит от продукта и публики соответственно.
В 2003 году вы стали режиссером концертов группы «Тату» в Токио. Почему выбрали вас? Что требовалось сделать? Какие были сложности?
Чёс под минус по России и большая стадионная площадка, где возможен только живой звук, - существенная и иногда непреодолимая разница. Когда группа возглавила мировые чаты, Ивану Шаповалову (создатель и продюсер группы «Тату» - прим. «Страсти») пришлось перестраиваться. Он позвал Владимира Месхи (продюсер – прим. «Срасти») и меня. Мы сделали большую работу. Отсняли видеоряд для восьми гигантских экранов под каждую композицию. Делали стиль солисток. Появилась драматургия в шоу. И со сцены валил мощный живой звук в исполнении музыкантов I.F.K и Пита из «Маши и Медведи». Было круто!
Гонорар за вашу работу был большим?
По тем временам большим.
Какие участницы группы «Тату» в жизни? Они капризные?
На них упал метеорит размером с планету. Как только Шаповалов закончил с ними отношения, группа начала свой путь вниз. Хотя солистки живы и здоровы, слава Богу.
В 2006 году вы устроили массовый уличный городской перформанс с участием ведущего Александра Васильева. Расскажите о мероприятии.
«Antifreeze» был интересным перформансом. На улице стоял мороз -22. Проходило открытие сети модных бутиков российских дизайнеров. Гости в двух экскурсионных автобусах ехали по маршруту, а между автобусами стоял минивен с проекторами и световыми приборами. В первом автобусе ехали Тина Канделаки и Александр Васильев, они комментировали происходящее на улицах. 120 актеров, моделей и музыкантов перемещались по параллельным маршрутам, выстраивая флешмобы, хеппенинги (разновидность современного театрального искусства с переносом действия на улицу и с включением зрителей в спектакль – прим. «Страсти») и шоу-показы вдоль движения всей процессии на 360 градусов. Создалась искусственная расширенная новая реальность офлайн.
Для наших читателей – чем занимаетесь сейчас? Какие проекты, мероприятия и для кого создаете?
Работаем в больших и малых формах. Как всегда, экспериментируем. Планы не раскрываем.
В рамках ряда проектов вы долгое время сотрудничали с промоутером Кириллом Балдаковым. Вместе делали вечеринки Afterhalloween. В этом году вы продали права на проект. Почему разошлись после сотрудничества на протяжении многих лет и как это повлияло на вашу жизнь и новые проекты?
Время такое, что пышные балы кажутся не всегда уместными. К тому же спонсоры, покрывавшие 30% затрат, ушли. Вернуться на допандемийный уровень не представлялось возможным, потому решение продать бренд было разумным.
Вы режиссируете вечеринки только в Москве? Почему не делаете в регионах?
Может, бюджетов для реализации недостаточно. Кстати, пандемия сорвала тур по 5-ти городам в начале 2020 года.
С кем из звезд хотели бы поработать, сделать что-нибудь масштабное?
Пока не афишируем. Возможно, это огорчает поклонников и конкурентов.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Страсть как Секс, где Любовь важнее, но Желание можно иногда переставлять со Страстью местами.