«Я работала с Михаилом Ефремовым, Павлом Деревянко»: интервью с режиссером Жу Монтвилайте

Режиссер – одна из главных фигур в кино, театре. Но не только там. Масштабные и зрелищные концертные шоу – тоже их сфера. Наша героиня не ограничилась чем-то одним, хотя по образованию «режиссер театра». Ее выбор – режиссировать шоу звезд, делать вечеринки – масштабные и уникальные.

Сайт «Страсти» поговорил с режиссером Жу Монтвилайте. Она рассказала о карьере, постановке шоу группы «Тату» в Токио, а также поделилась мнением, почему российские театры считаются самыми сильными.

Вы окончили ГИТИС. В качестве режиссера выпустили один короткометражный фильм в Литве. Почему не захотели делать кино?

Короткометражка Food Family была создана мною совместно с уже ушедшим из жизни Максимом Максотом (актер – прим. «Страсти»). Наверное, это меня остановило от поиска себя в кинематографе. Еще я не в восторге от самих съемок – как мне кажется, это нервный, утомительный, растянутый во времени процесс. Мне нравится концентрировать свои творческие эмоции на более коротких дистанциях и искать новые формы современных развлечений.

Вы также учились в магистратуре Школы-студии МХАТ. У кого из великих обучались?

Мне очень повезло, что во времена моего студенчества в ГИТИСе преподавали Иосиф Хейфиц (кинорежиссер и сценарист – прим. «Страсти»), режиссеры Марк Захаров, Петр Фоменко, Михаил Швыдкой (искусствовед, экс-министр культуры РФ – прим. «Страсти») и многие другие уважаемые педагоги.

Российские театры считаются самыми сильными и мощными. В чем, по-вашему, ключ успеха?

Не во всех странах театральная культура поддерживается госбюджетами. Это дает преимущество и больше разнообразия в школах и стилях. Но это не ключ к успеху. Постоянный поиск, жажда нового и вера в то, что делаешь, образуют близкий круг верящих тебе талантливых людей.