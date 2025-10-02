«Слава Богу, что не СИЗО»: в СПЧ прокомментировали жалобы Лерчек на условия домашнего ареста
Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала домашний арест блогера Лерчек, которой запрещено покидать жилище. Она считает, что решение не помещать создательницу фитнес-курсов в СИЗО – это уже победа. Мнение Евы Меркачевой узнал сайт «Страсти».
«Сейчас такое сложное время, я могу вам сказать, что женские изоляторы переполнены. По моим данным, в московском женском СИЗО уже некуда размещать вновь прибывших заключенных. Поэтому каждый раз, когда избирают не арест и не помещают в СИЗО, а дают другую меру пресечения, как ей, это уже победа. На фоне того, что происходит, повторюсь, легко могли. Не важно, что там маленькие дети. Я видела и знаю, сколько сейчас женщин, у которых маленькие дети, находятся в СИЗО. Поэтому слава Богу, что все-таки не СИЗО, слава Богу, что дети с ней. Конечно, можно было бы смягчить с учетом того, что у детей проблемы. Здесь никаких сомнений нет», - сказала Меркачева.
Она привела в качестве примера историю женщины, которая была помещена под домашний арест, но жаловалась на невозможность водить ребенка в детский сад. Впоследствии ее поместили в СИЗО – там обвиняемая могла видеть детей только через стекло и не имела возможности взять на руки или уложить спать. Поэтому что касается домашнего ареста Лерчек Ева Меркачева говорит: «Хорошо, что не арест».
«Я расскажу пример истории женщины, у которой был домашний арест, она находилась со своими маленькими детьми, но не могла ребёнка водить в детский сад. Ей было запрещено покидать территорию жилища. Случались периоды, когда некому было его отвести в детский садик. И она на это жаловалась, рассказывала мне. И я её поддерживала, конечно. В чём проблема, чтобы разрешить водить ребёнка в садик, на всякие активности и так далее?
Но потом случилось следующее. Следствие обвинило её в том, что она как будто бы пыталась повоздействовать на кого-то из участников дела. И её поместили в СИЗО. Я вспомнила то, как она переживала, что нельзя из садика забрать ребёнка. И представила ситуацию, когда она вообще теперь его не увидит, не возьмет на руки. Даже если «добрый» следователь разрешит свидание в СИЗО, то оно будет через стекло. Невозможно ребенка взять на руки, уложить спать, сказку рассказать, пожалеть его, погладить. Поэтому, ну что могу сказать? Хорошо, что не арест», - заключила член СПЧ.
Ранее сообщалось о жалобах Лерчек на задержку в развитии детей на фоне ее домашнего ареста. Отмечалось, что старшему ребенку блогерши требуется санаторно-курортное лечение – у него астма. Младший сын с ушибом легкого лежит в больнице. У самой Лерчек диагностировали неврому Мортона.