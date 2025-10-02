«Слава Богу, что не СИЗО»: в СПЧ прокомментировали жалобы Лерчек на условия домашнего ареста

«Я расскажу пример истории женщины, у которой был домашний арест, она находилась со своими маленькими детьми, но не могла ребёнка водить в детский сад. Ей было запрещено покидать территорию жилища. Случались периоды, когда некому было его отвести в детский садик. И она на это жаловалась, рассказывала мне. И я её поддерживала, конечно. В чём проблема, чтобы разрешить водить ребёнка в садик, на всякие активности и так далее?

Но потом случилось следующее. Следствие обвинило её в том, что она как будто бы пыталась повоздействовать на кого-то из участников дела. И её поместили в СИЗО. Я вспомнила то, как она переживала, что нельзя из садика забрать ребёнка. И представила ситуацию, когда она вообще теперь его не увидит, не возьмет на руки. Даже если «добрый» следователь разрешит свидание в СИЗО, то оно будет через стекло. Невозможно ребенка взять на руки, уложить спать, сказку рассказать, пожалеть его, погладить. Поэтому, ну что могу сказать? Хорошо, что не арест», - заключила член СПЧ.