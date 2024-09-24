Изображать монстра: как вести себя при встрече с медведем
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В середине сентября в Приморье медведь начал терроризировать жителей поселка Благовещенска. Косолапый загрыз собаку, а накануне напал уже на людей — отца и сына, которые погибли от полученных травм. После он загрыз еще 30 собак в приюте. Эксперт Михаил Ярин рассказал сайту «Страсти», что делать при встрече с хищником, и как не стать его добычей.
Эксперт пояснил, что в случае, когда медведь вышел к людям и ведет себя агрессивно, есть только одно решение — убить его. Такого хищника Ярин назвал «дурным».
«С таким медведем договориться нельзя. Если под рукой нет оружия, не выходите из дома, закрывайте окна и двери. Убирайте домашних животных с улицы», — объяснил он.
Встреча с обезумевшим медведем может стоить жизни. Поэтому его нужно как можно скорее уничтожить.
В дикой природе работают совершенно другие законы. Если вы оказались в местности, где обитают хищники, нужно постоянно контролировать окружающую обстановку, говорит Михаил Ярин. При себе нужно иметь средства нелетального воздействия.
«Медведя, скорее всего, вы заметите быстрее, чем он вас, потому что медведь смотрит вниз, когда идет на четырех лапах, а вы — вперед. Поэтому постарайтесь его обойти или изменить маршрут так, чтобы не соприкасаться. Если это случайная встреча, не надо бежать или делать резких движений. Просто начинайте медленно пятиться назад. Туристической группе стоит встать плечом к плечу. Далее — поднимите руки вверх и начинайте кричать и свистеть. Медведь, он близорукий, и будет думать — или это противник, который больше, чем он, или добыча, которая меньше него. Скорее всего, осознав, что там много людей, он воздержится от того, чтобы с вами встречаться», — пояснил эксперт.
Он добавил, что не нужно близко подходить также и к маленьким медвежатам. Нужно сразу же прекратить движение и начать отходить назад. Потому что в скором времени придет его мама и начнет защищать своего детеныша. Медведица с медвежатами, которая увидела вас вдалеке, уйдет, скорее всего, сама, чтобы обезопасить потомство.
Остерегаться нужно и кучу веток в лесу, которые прикрывают труп животного. В этом случае, как пояснил Михаил Ярин, медведь кого-то закопал и ждет, пока добыча начнет ферментировать. Это место обходите стороной.
«Никогда при встрече с медведем в составе тургруппы не разбегайтесь с криками. Медведь догонит самого слабого и убьет, — продолжает эксперт. — Поэтому вставайте плечом к плечу и изображайте из себя монстра — кричите, свистите, чтобы он думал, что вы больше, чем он».