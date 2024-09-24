Изображать монстра: как вести себя при встрече с медведем

В середине сентября в Приморье медведь начал терроризировать жителей поселка Благовещенска. Косолапый загрыз собаку, а накануне напал уже на людей — отца и сына, которые погибли от полученных травм. После он загрыз еще 30 собак в приюте. Эксперт Михаил Ярин рассказал сайту «Страсти», что делать при встрече с хищником, и как не стать его добычей.

Эксперт пояснил, что в случае, когда медведь вышел к людям и ведет себя агрессивно, есть только одно решение — убить его. Такого хищника Ярин назвал «дурным».