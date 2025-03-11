Скрывает мужа и живет в США: что случилось с певицей Анастасией Кочетковой

Певица Анастасия Кочеткова скрывает личную жизнь после переезда в США. Об этом стало известно «Страстям».

В 2009 году экс-участница «Фабрики звезд 4» Анастасия Кочеткова после развода с режиссером Резо Гигинеишвили переехала в США, где живет до сих пор. В мае 2016 года певица рассказывала, что познакомилась в Америке со своим будущим мужем Мигелем, который приехал из Кубы.

В конце 2018 года певица родила от кубинца сына. Интересно, что последние годы Кочеткова перестала делиться совместными фотографиями с супругом. Так, в ее блоге сейчас невозможно найти ни одного кадра с Мигелем. А в конце 2024 года знаменитость рассказывала, что пережила тяжелый год.

«Этот год был наполнен сюрпризами, прощаниями и новыми значимыми связями. Я столкнулась с трудностями, которые довели мою устойчивость до пределов, а также получила новые знания от невероятных новых товарищей по команде. Прежде всего, я благодарна своей маме, которая стала моей величайшей музой и источником вдохновения», — писала она.

Мать Кочетковой живет вместе с дочерью в Майами. Она занимается живописью — картины Елены Кочетковой выставляются в США и Франции.

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