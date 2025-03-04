«Мало появляется в медиа»: куда пропал и сколько зарабатывает осудивший СВО Максим Леонидов

В 2022 году певец Максим Леонидов осудил СВО и уехал из России в Израиль. После этого он практически пропал из медиаполя. Однако, как выяснилось, концертную деятельность не прекратил. Портал «Страсти» узнал, где сейчас артист и сколько он зарабатывает.

После начала специальной военной операции Леонидов сразу дал понять, что не поддерживает Россию. Он эмигрировал и стал публиковать песни на украинском языке. При этом он подчеркивал, что решил перебраться в Израиль еще до 2022 года. Впрочем, жизнь за границей у музыканта продлилась недолго, и уже в конце 2023 года он вновь приехал в Петербург.

По словам продюсера Сергея Дворцова, сейчас Максим Леонидов по-прежнему выступает, хоть и особо не афиширует это. Гонорары у него тоже приличные – доходят до 3 млн рублей. Однако критика СВО все же сказалась на репутации. Теперь артисту гораздо реже поступают заказы на корпоративы в России.

«Он никуда не пропал. Просто мало появляется в медиа, а именно на каналах. Концерты дает, но чуть меньше, чем раньше. Гонорары его были от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей за одно выступление», - поделился Дворцов.

К слову, о возвращении Леонидова в Россию довольно иронично высказывался журналист Михаил Шахназаров. Он отмечал, что музыкант так громко уезжал и при этом очень тихо вернулся обратно.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Пелагеи.