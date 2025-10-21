«Это сказалось на успехе»: что происходит с карьерой Славы после расставания с Данилицким

Певица Слава переживает нелегкий период. Артистка рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким, столкнулась с предательством близких и не смогла выпустить клип из-за отсутствия денег. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко назвал Славу яркой артисткой, которая сейчас испытывает трудности в карьере. Не исключено, что Анатолий оказывал ей финансовую помощь и продвигал в шоу-бизнесе. Теперь же певица вынуждена самостоятельно развивать карьеру.

«Могу сказать, что Данилицкий, имея финансовые возможности, помогал певице расти в шоу-бизнесе, укреплять свои позиции. Конечно, когда артист находится в свободном плавании, без финансирования, начинаются проблемы с творчеством, донесения творческого материала до аудитории. Когда Слава осталась без финансирования своих идей, то это сказалось на успехе», — высказался Павел.

Продюсер отметил, что у Славы есть своя аудитория, при этом певице будет нелегко без финансовой помощи.

«У Славы уже понятная репутация, концепция. Слава яркая как артист и имеет своих поклонников, но при этом ей необходимы определенные вложения для дальнейшей успешной работы в шоу-бизнесе», — считает Павел.

Рудченко поделился мнением, что артистка испытывает трудности в жизни и в карьере не только из-за отсутствия денег, но из-за доверчивости. Павел считает, что в шоу-бизнесе многие пользуются открытостью Славы.

«Слава — открытая, доверчивая. Возможно, многие этим пользуются», — резюмировал продюсер.