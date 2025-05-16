«Сколько их упало в эту бездну?»: сможет ли Лиза Янковская повторить успех Борисова в Голливуде

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал, чем для актрисы Лизы Янковской обернется участие в международном проекте. По его словам, пока продолжательнице актерской династии не стоит ждать успеха за границей, так как для того, чтобы подобраться к уровню Юры Борисова, ей нужно сняться в большем количестве знаковых фильмов. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

В СМИ появились новости, что Янковская собирается покорять Голливуд. Ее утвердили на одну из ролей в фильме режиссера Альберта Серры «Не от мира сего». Партнерами Лизы на площадке станут Райли Кио и Мюррэй Абрахам. Также изначально в касте числилась и Кристен Стюарт, однако она в последний момент отказалась от съемок.

Отметим, что в последние пару лет российские актеры стали активно пробиваться в зарубежный кинематограф. В 2024 году на экраны вышла «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, а в 2025 году зрители увидели новый сезон сериала «Белый лотос», в котором появился Юрий Колокольников. Все трое теперь очень популярны в Голливуде, но Лизе, чтобы добиться успеха, придется еще немного подождать – уверен кинокритик Голубчиков.

«Сколько их упало в эту бездну? У нас очень многие актеры пытались как-то проявить себя и закрепиться за рубежом с разной степенью успешности. Но говорить сейчас о том, что с первого же захода Лиза Янковская как-то себя хорошо проявит и повторит путь Юры Борисова… Как бы не так. Чтобы повторить путь Юры Борисова, нужно сняться в 4-5 фильмах, которые бы попали на Каннский кинофестиваль, стали хитами и как-то о себе заявили. И только после этого можно говорить о международной известности и признании», - заявил Александр Голубчиков.

Кинокритик не исключает, что через несколько лет Янковской удастся стать известной не только в России, но и за границей. Он отметил, что у нее есть талант, как и у ее брата Ивана.

«Подождем, всему свое время. Лиза, несомненно, талантливая девушка. Все сложится, но не сейчас, думаю», - поделился Голубчиков.

Ранее кинокритик высказался о боди-хорроре с Леонидом Якубовичем в главной роли.