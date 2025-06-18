«Скандальная, лживая, лицемерная»: почему в светских кругах не принимают жену Петросяна Татьяну Брухунову

В декабре 2019 года юморист Евгений Петросян женился на концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Однако в шоу-бизнесе новую супругу артиста не приняли. О причинах узнал сайт «Страсти».

В Сети Татьяну регулярно критикуют за выбор одежды, поведение, различные высказывания. Причем хейтеры у нее есть и среди звезд. Продюсер Сергей Дворцов признался, что Брухунову действительно в светских кругах не жалуют. Знаменитости считают, что брак с ней негативно сказался на жизни Петросяна.

«Репутация у нее совсем нерукопожатная. Это человек, который отделил Евгения Вагановича от всех, забрала все внимание на себя. Она очень скандальная, лживая, лицемерная, негативного о ней мнения в бомонде. Я могу сказать, что этот человек максимально никому неприятен», - отметил продюсер.

Многие также критикуют Брухунову, так как не знают, чем она занимается. В личном блоге она постоянно рассказывает, что много работает, но при этом не раскрывает, где именно. По словам Дворцова, деньги Татьяна получается от мужа, который смог накопить немалое состояние.

«Она зарабатывает сейчас только на проектах Евгения Вагановича. Ее спонсирует супруг, это понятно», - заявил продюсер.

Напомним, что Евгений Петросян в 79 лет продолжает давать концерты. Как рассказывал Сергей Дворцов, гонорар артиста варьируется от 3 до 4 млн рублей. За меньшую сумму он не соглашается выходить на сцену.

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