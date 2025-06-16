«Его все очень любят»: на чем и сколько зарабатывает исполнитель хита «Все будет хорошо» Митя Фомин

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о заработках певца Мити Фомина. После ухода из группы Hi-Fi артист начал строить сольную карьеру. И сейчас, как утверждает Дворцов, у вокалиста все отлично. Он зарабатывает от 1,2 млн рублей за один концерт. Об этом узнал сайт «Страсти».

Митя прославился благодаря музыкальному коллективу Hi-Fi, но многим он стал известен, когда уже начал выступать один. В число его главных хитов входят «Все будет хорошо», «Перезимуем», «Огни большого города» и другие треки. Однако в последнее время Фомин стал все реже радовать фанатов новыми композициями. Тем не менее, певец активно дает концерты, выступает на корпоративах и снимается в ТВ-шоу.

По словам Сергея Дворцова, у Мити в карьере все хорошо, и нет даже намеков, что в скором времени он завершит карьеру. Среди организаторов мероприятий артист востребован.

«У него все замечательно. Он талантливый, востребованный артист. Его все очень любят, уважают. Легенда группы Hi-Fi. Что касается гонораров у него минимум стоит от 1,2 млн рублей выступление. Все зависит от мероприятия. Он же еще является плюс ко всему бизнесменом», - рассказал Дворцов.

Продюсер отметил, что многим Фомин нравится благодаря своей энергичности. В 51 год он все еще может дать фору молодым певцам.

«Он энергичный, красивый, яркий, талантливый вообще. Несмотря на свои года, он скачет на сцене, энергии у него очень много. Митя радует свою публику, работает над новыми хитами», - рассказал Дворцов.

К слову, сам Митя на нехватку денег или работы тоже не жалуется. Недавно он похвастался, что прибрел себе часы за 400 тысяч рублей. Это архивная модель, которую можно купить только на аукционах.

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