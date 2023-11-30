Синоптик Михаил Леус рассказал о низких зарплатах российских метеорологов в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».

По словам специалиста, он регулярно следит за уровнем зарплат в сфере, однако сейчас они крайне низкие и сравнимы с МРОТ.

«То, что относится к системе Росгидромета - это ни в коем случае не про деньги. Метеоролог, с которого мы начали наш разговор, получает заработную плату на одной из метеорологических станций Ленинградской области, которая с точностью до рубля соответствует МРОТ (16242 рубля, - прим. ред)», - рассказал он.

Леус добавил, что привлечь молодых специалистов в профессию на эти деньги довольно тяжело, поэтому средний возраст метеорологов остается довольно высоким.

«Я так думаю, что наверное 80% метеорологии - люди в возрасте, которые уже на пенсии и еще работают. Потому что молодого специалиста на зарплату 25 тысяч рублей заманить очень сложно», - объяснил он.

Полное интервью с ведущим специалистом центра погоды «Фобос» читайте по ссылке.