«Это не про деньги»: синоптик Михаил Леус о зарплатах метеорологов, рабочем графике и погодных приметах
Синоптик Михаил Леус рассказал о зарплатах метеорологов и погодных приметах.
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Практически каждый день мы смотрим прогнозы погоды. Конечно, нам важно знать, когда пора доставать зимние шины из гаража или идти в магазин за новой теплой курткой. «Страсти» поговорили с ведущим синоптиком центра погоды «Фобос» Михаилом Леусом.
Метеорологи и синоптики - есть ли между ними разница? Помогают ли приметы в прогнозировании погоды? Много ли зарабатывают люди этих профессий - читайте в нашем интервью.
Здравствуйте Михаил, расскажите для начала, чем отличается синоптик от метеоролога? Ведь отличие есть, а в прессе зачастую путают эти две профессии.
Не то, чтобы путают. Просто всех, кто связан с погодой, более привычно называть метеорологом, чем синоптиком. Это конечно разные профессии. Метеоролог занимается наблюдением того, что происходит в атмосфере, какая облачность, есть или нет осадки, какая температура и так далее. Потом он эту информацию заносит в журналы и в определенные сроки эти данные передаются в центральные узлы, пока не доберутся в международные базы данных. А синоптик на основании этих данных от метеоролога, искусственных спутников Земли, метеорологических радиолокаторов и целого комплекса средств наблюдения анализирует и разрабатывает прогноз погоды на какой-то срок. В зависимости от его должности он может разрабатывать краткосрочные (до 3 суток), среднесрочные (до 2 недель) и долгосрочные (месяц, сезон) прогнозы.
Вы синоптик или метеоролог? Мечтали о своей профессии с детства?
Я по образованию военный синоптик. У меня отец военный метеоролог, поэтому я всю эту работу видел в зрелом возрасте, но тогда у меня не было тяги к метеорологии. Я в выпускном классе вообще хотел быть экспертом-криминалистом. В принципе, в этой специальности тоже практически из ничего надо узнать о чем-то. Потом перед экзаменами подумал, почему бы и не попробовать метеорологом? Тем более за казенный счет военкомат направлял всех желающих поступить в военное училище. Вот я и поступил. И 25 лет отслужил сначала в советских, потом в российских вооруженных силах. Прошел все ступеньки военного метеоролога. Я полковник запаса.
Сейчас вы работаете в центре погоды «Фобос». Расскажите, из чего состоит типичный рабочий день синоптика?
Ответ будет двоякий, потому что у большинства синоптиков рабочий день разный. Есть специалисты, которые посменно работают, а есть, которые занимаются среднесрочными и долгосрочными прогнозами. Они, как большинство обычных людей, ходят на работу с 9 до 18. У нас немножко отличается режим работы из-за того, что мы готовим прогнозы для СМИ. У нас есть клиенты от Дальнего востока и до Запада страны. Поэтому чаще всего рабочий день начинается вечером вчерашнего дня. То есть, например, мой завтрашний день начнется сегодняшним вечером, когда я буду делать прогнозы погоды для Дальнего Востока, Сибири. Я обычно встаю около 6 утра. «Слава богу» был коронавирус и мы с тех пор ушли на удаленку, поэтому время на дорогу не тратится. Весь день с компьютером, бумажкой и ручкой. Благо карты мы руками уже не рисуем, за нас это делает компьютер. Тем не менее, основной анализ происходит в голове.
Можно ли назвать метеорологов обеспеченными людьми? В эту профессию идут ради престижа или по любви?
В моем возрасте менять профессию уже поздно, но я слежу за уровнем зарплат в сфере. То, что относится к системе Росгидромета - это ни в коем случае не про деньги. Тот самый метеоролог, с которого мы начали наш разговор, получает заработную плату на одной из метеорологических станций Ленинградской области, которая с точностью до рубля соответствует МРОТ (16242 рубля, - прим. ред). Я так думаю, что наверное 80% метеорологии - люди в возрасте, которые уже на пенсии и еще работают. Потому что молодого специалиста на зарплату 25 тысяч рублей заманить очень сложно.
Насколько далеко сейчас можно заглянуть в прогнозах? Сильно ли сроки отличаются от тех, которые были в СССР?
Заглянуть можно куда угодно. Причем, чем дольше срок прогноза, тем проще этот прогноз делать. Прежде всего, потому что нет никакой ответственности. Сделать прогноз на 50 лет - очень просто, потому что во-первых, никто не проверит, во-вторых никто не спросит, почему прогноз не оправдался, а в-третьих о нем через неделю-две забудут. Есть еще прогнозы месячные и на сезон. Лично я такие прогнозы очень не люблю. Простому человеку неинтересен прогноз на месяц или сезон в том виде, в котором сейчас его можно разработать. Сейчас прогноз на месяц звучит примерно так: «предстоящий декабрь будет теплее/холоднее на 1-2 градуса от нормы, осадков будет либо больше, либо меньше на 10-20% от нормы». Это прогноз ни о чем. Простой пример - это нынешний ноябрь. Половина месяца была очень теплой, это был по климату скорее октябрь. И его вторая половина - это не то что ноябрь или декабрь, это переход с января на февраль. А в среднемесячная температура окажется близкой к норме.
Говоря о том, насколько увеличился срок прогнозов. За эти 40 лет, что я в профессии, срок действительно изменился - если раньше мы говорили о том, что прогноз на 3-4 дня это предел, сейчас мы можем говорить о том, что неделя - десять дней это уверенный срок.
Сейчас все говорят о глобальном потеплении. Можно ли проследить тенденцию к глобальному потеплению через прогнозы погоды?
Это немножко не так работает. Тот рост средних температур, который есть, он заметен. Но фразы про теплую зиму не к этому. Одна зима будет теплая, а вторая все равно будет холодная. Основной момент, в котором в наших краях проявляется глобальное потепление, это рост числа опасных явлений погоды. Например, при том, что средняя температура постепенно растет, разброс температур от самой низкой до самой высокой тоже растет. И чередование синоптических периодов становятся более частыми. Если лет 20 назад приходил антициклон и он господствовал над европейской частью России неделями, то сейчас очень редко когда циклоны и антициклоны задерживаются на длительные периоды. К тому же осадки становятся более концентрированными, увеличивается число гроз и других опасных явлений.
Кстати, вы верите, что приметы могут предсказать погоду? Например, некоторые из них связаны с птицами.
То, что вы про птичек сказали - да, это работает. Перед дождем повышается влажность воздуха, поэтому насекомые становятся более тяжелыми и они летают ближе к земле. А птицы летают там, где их кормят, там где насекомые. То есть тоже ближе к земле. Или например такой момент - если дым идет строго вверх из трубы и не рассеивается, значит мы находимся в зоне антициклона и это образование достаточно стабильное, в ближайшее время погода не изменится. А приметы вроде «если на "Михайлов день" выпал снег, значит через 40 дней тоже будет снег, или холодная Пасха обещает теплое лето» - не работают.
Наш сайт называется «Страсти». А что такое страсть для вас?
(Смеется) Я даже не знаю. Затрудняюсь даже ответить. Знаете, я Рыба по гороскопу, достаточно спокойный и неэмоциональный человек. Ну я бы не сказал, что профессия моя страсть. Может быть, моя семья. Мы достаточно давно вместе с женой, у нас хороший сын. Наверное семья.