«Это не про деньги»: синоптик Михаил Леус о зарплатах метеорологов, рабочем графике и погодных приметах

Практически каждый день мы смотрим прогнозы погоды. Конечно, нам важно знать, когда пора доставать зимние шины из гаража или идти в магазин за новой теплой курткой. «Страсти» поговорили с ведущим синоптиком центра погоды «Фобос» Михаилом Леусом.

Метеорологи и синоптики - есть ли между ними разница? Помогают ли приметы в прогнозировании погоды? Много ли зарабатывают люди этих профессий - читайте в нашем интервью.

Здравствуйте Михаил, расскажите для начала, чем отличается синоптик от метеоролога? Ведь отличие есть, а в прессе зачастую путают эти две профессии.

Не то, чтобы путают. Просто всех, кто связан с погодой, более привычно называть метеорологом, чем синоптиком. Это конечно разные профессии. Метеоролог занимается наблюдением того, что происходит в атмосфере, какая облачность, есть или нет осадки, какая температура и так далее. Потом он эту информацию заносит в журналы и в определенные сроки эти данные передаются в центральные узлы, пока не доберутся в международные базы данных. А синоптик на основании этих данных от метеоролога, искусственных спутников Земли, метеорологических радиолокаторов и целого комплекса средств наблюдения анализирует и разрабатывает прогноз погоды на какой-то срок. В зависимости от его должности он может разрабатывать краткосрочные (до 3 суток), среднесрочные (до 2 недель) и долгосрочные (месяц, сезон) прогнозы.

Вы синоптик или метеоролог? Мечтали о своей профессии с детства?

Я по образованию военный синоптик. У меня отец военный метеоролог, поэтому я всю эту работу видел в зрелом возрасте, но тогда у меня не было тяги к метеорологии. Я в выпускном классе вообще хотел быть экспертом-криминалистом. В принципе, в этой специальности тоже практически из ничего надо узнать о чем-то. Потом перед экзаменами подумал, почему бы и не попробовать метеорологом? Тем более за казенный счет военкомат направлял всех желающих поступить в военное училище. Вот я и поступил. И 25 лет отслужил сначала в советских, потом в российских вооруженных силах. Прошел все ступеньки военного метеоролога. Я полковник запаса.

Сейчас вы работаете в центре погоды «Фобос». Расскажите, из чего состоит типичный рабочий день синоптика?

Ответ будет двоякий, потому что у большинства синоптиков рабочий день разный. Есть специалисты, которые посменно работают, а есть, которые занимаются среднесрочными и долгосрочными прогнозами. Они, как большинство обычных людей, ходят на работу с 9 до 18. У нас немножко отличается режим работы из-за того, что мы готовим прогнозы для СМИ. У нас есть клиенты от Дальнего востока и до Запада страны. Поэтому чаще всего рабочий день начинается вечером вчерашнего дня. То есть, например, мой завтрашний день начнется сегодняшним вечером, когда я буду делать прогнозы погоды для Дальнего Востока, Сибири. Я обычно встаю около 6 утра. «Слава богу» был коронавирус и мы с тех пор ушли на удаленку, поэтому время на дорогу не тратится. Весь день с компьютером, бумажкой и ручкой. Благо карты мы руками уже не рисуем, за нас это делает компьютер. Тем не менее, основной анализ происходит в голове.

Можно ли назвать метеорологов обеспеченными людьми? В эту профессию идут ради престижа или по любви?

В моем возрасте менять профессию уже поздно, но я слежу за уровнем зарплат в сфере. То, что относится к системе Росгидромета - это ни в коем случае не про деньги. Тот самый метеоролог, с которого мы начали наш разговор, получает заработную плату на одной из метеорологических станций Ленинградской области, которая с точностью до рубля соответствует МРОТ (16242 рубля, - прим. ред). Я так думаю, что наверное 80% метеорологии - люди в возрасте, которые уже на пенсии и еще работают. Потому что молодого специалиста на зарплату 25 тысяч рублей заманить очень сложно.