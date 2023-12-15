Синоптик Михаил Леус объяснил, откуда взялось имя циклона «Ваня». Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

По словам синоптика, такое необычное название для циклона выбрали в Свободном университете в Берлине. Леус добавил, что дать название погодному явлению может любой желающий — для этого придется заплатить 260 € за имя циклона, и 390 € за имя антициклона.

«Это коммерческий проект, любой человек может обратиться и своим именем или именем близкого назвать какое-то атмосферное образование. Вот так совпало, что кто-то обратился и назвал так циклон. Абсолютная случайность, что циклон, который засыпал половину России, носит достаточно русское имя», — рассказал он.

Леус добавил, что подобные названия не мешают синоптикам в их прогнозах.

«Нет, наоборот, помогают. Все понимают, о каком циклоне идет речь», — объяснил он.

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