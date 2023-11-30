Синоптик Михаил Леус объяснил, какие приметы могут предсказать погоду. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», есть ряд примет, которые действительно могут помочь с предсказанием погоды. Однако все они так или иначе имеют научное объяснение.

Так, расхожее поверье о том, что низко летающие птицы - к дождю, правдиво.

«Перед дождем повышается влажность воздуха, поэтому насекомые становятся более тяжелыми и они летают ближе к земле. А птицы летают там, где их кормят, там где насекомые. То есть тоже ближе к земле», - рассказал Леус.

Михаил добавил, что есть примета, которая может подсказать об отсутствии изменений погоды в ближайшее время.

«Если дым идет строго вверх из трубы и не рассеивается, значит мы находимся в зоне антициклона и это образование достаточно стабильное, в ближайшее время погода не изменится», - рассказал он.

При этом большинство погодных примет все же никак не влияют на погоду, объяснил синоптик.

«Приметы вроде "если на "Михайлов день" выпал снег, значит через 40 дней тоже будет снег, или холодная Пасха обещает теплое лето" - не работают», - заявил он.

Полно интервью с Михаилом Леусом читайте по ссылке.