Символизм, абстракция, микрореализм: какие направления из мира татуировок сейчас в тренде
© Личный архив Вячеслава Волкова
В мире татуировок наблюдаются несколько интересных тенденций, заявил матер Вячеслав Волков в беседе с сайтом «Страсти». Так, по его словам, люди по-прежнему очень часто выбирают реалистичные рисунки.
К татуировщику чаще всего обращаются за нанесением татуировок, которые выглядят как фотографии, будь то портреты людей, животных или сцены из природы. Вместе с тем набирает популярность микрореализм. Татуировки в таком стиле делаются с максимальной детализацией на небольшом участке кожи.
Акварельные татуировки с их мягкими, размытыми красками тоже в тренде. Геометрические узоры и линии привлекают внимание своим минимализмом и четкостью. Люди все чаще выбирают абстрактные и сюрреалистические дизайны, которые включают элементы из снов или воображения.
Вячеслав Волков
Тату-мастер
Помимо всего этого, клиенты отдают предпочтение татуировкам с глубоким символическим значением. Изображение может включать в себя глубокое внутреннее переживание или вдохновляющую цитату.
Полное интервью Вячеслава Волкова про татуировки и тату-ремесло в целом вы можете посмотреть на сайте «Страсти» по этой ссылке.