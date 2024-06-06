Символизм, абстракция, микрореализм: какие направления из мира татуировок сейчас в тренде

В мире татуировок наблюдаются несколько интересных тенденций, заявил матер Вячеслав Волков в беседе с сайтом «Страсти». Так, по его словам, люди по-прежнему очень часто выбирают реалистичные рисунки.

К татуировщику чаще всего обращаются за нанесением татуировок, которые выглядят как фотографии, будь то портреты людей, животных или сцены из природы. Вместе с тем набирает популярность микрореализм. Татуировки в таком стиле делаются с максимальной детализацией на небольшом участке кожи.