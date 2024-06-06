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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 06 июня 2024, 12:35
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Символизм, абстракция, микрореализм: какие направления из мира татуировок сейчас в тренде

Тату-мастер Вячеслав Волков рассказал, какие рисунки на теле сейчас в тренде .
Символизм, абстракция, микрореализм: какие направления из мира татуировок сейчас в тренде

© Личный архив Вячеслава Волкова

В мире татуировок наблюдаются несколько интересных тенденций, заявил матер Вячеслав Волков в беседе с сайтом «Страсти». Так, по его словам, люди по-прежнему очень часто выбирают реалистичные рисунки.

К татуировщику чаще всего обращаются за нанесением татуировок, которые выглядят как фотографии, будь то портреты людей, животных или сцены из природы. Вместе с тем набирает популярность микрореализм. Татуировки в таком стиле делаются с максимальной детализацией на небольшом участке кожи.

Акварельные татуировки с их мягкими, размытыми красками тоже в тренде. Геометрические узоры и линии привлекают внимание своим минимализмом и четкостью. Люди все чаще выбирают абстрактные и сюрреалистические дизайны, которые включают элементы из снов или воображения.

Вячеслав Волков

Тату-мастер

Помимо всего этого, клиенты отдают предпочтение татуировкам с глубоким символическим значением. Изображение может включать в себя глубокое внутреннее переживание или вдохновляющую цитату.

Полное интервью Вячеслава Волкова про татуировки и тату-ремесло в целом вы можете посмотреть на сайте «Страсти» по этой ссылке.

Источник фото:Личный архив Вячеслава Волкова
Автор:Артем Хохлов
Теги:
татуировка
тренд