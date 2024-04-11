«Симпатичный, лысый парень»: Иосиф Пригожин ответил, ждать ли от него трек

Продюсер Иосиф Пригожин на презентации «Вечерний Звук» в Москве ответил на вопрос журналистов, ждать ли от него трек. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты интересовались у Пригожина: «Ждать от вас трек? Вы сказали, что, если запоете, всех затмите».

На это продюсер с улыбкой ответил: «Я боюсь просто, конкуренты не выдержат. Пусть все занимаются своим делом. Представляете, я выйду, запою. Симпатичный, лысый парень. Что будет? Придется другим певцам что-то делать с этим».