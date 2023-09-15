Силикон, гексиленгликоль, глицерин: какие компоненты в составе крема вредны, а какие нет?
© Freepik
Самостоятельный подбор уходовой косметики – задача не из простых. Как понять, какие компоненты в составе крема вредны, какие – не так опасны, как о них говорят, и чего при выборе средства стоит избегать? На эти вопросы порталу «Страсти» ответила главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.
Как устроен состав косметики
Обычно производители косметики используют международную номенклатуру INCI. Ингредиенты указываются в порядке убывания концентрации: на первом месте в составе те компоненты, которых в средстве больше.
Чаще всего в современной космецевтике основной компонент — это вода, затем идут загустители, либо вещества, стабилизирующие текстуру, затем различные масла и биологически активные компоненты — пептиды, витаминные комплексы, и парфюмерная композиция, которую все реже можно встретить в качественной косметике. В конце указывается, какой консервант был использован.
Стоит ли бояться консервантов
По словам Бедаевой, как бы нам ни хотелось видеть на 100% натуральный состав, в любой космецевтике не избежать наличия консервантов – они необходимы для сохранения полезных веществ. В противном случае срок годности косметики не превысит одной недели, а испорченный продукт опасен для здоровья.
Кроме того, по закону производители обязаны добавлять консерванты в количествах, необходимых для предотвращения опасных последствий, для этого они должны обладать противогрибковым и антибактериальными свойствами. Одни из самых популярных консервантов — феноксиэтанол и гексиленгликоль.
Каких компонентов лучше избегать
А вот формальдегидов, парабенов и фталатов в качественных косметических средствах содержаться не должно — даже маленькие дозировки опасны, эти вещества могут накапливаться в организме, оказывать воздействие на гормональную систему и вызывать аллергические реакции, поясняет эксперт.
Производители постепенно уходят и от добавления глицерина, который известен своими увлажняющими свойствами, но ухудшает состояние комбинированной и жирной кожи — создает на поверхности тонкую плёнку и не дает полноценно работать микробиому кожи. Также все реже в составе уходовых средств встречается силикон, который забивает поры и способствует образованию комедонов.
Татьяна Бедаева
Главный врач сети клиник Esthetic Clinic
Как выбирать уходовое средство Самое основное правило — подобрать крем по типу кожи.
Так, в состав крема для сухой кожи в качестве активных компонентов входят различные масла, они помогают задерживать влагу. Хорошо, если в креме содержится гиалуроновая кислота, поскольку она дополнительно питает эпидермис, и мочевина — она стимулирует естественные процессы обновления и восстановления.
В средства для комбинированной и жирной кожи, помимо подходящих масел, таких как масло виноградных косточек и миндаля, могут добавляться различные экстракты, например, коры дуба или календулы — эти компоненты натурального происхождения регулируют работу сальных желез.
Для чувствительной кожи лучше, если конкретный крем пропишет дерматолог, который учтет ее особенности, и уточнит, на что в составе обратить внимание. Обычно в кремах для чувствительной кожи в качестве активных компонентов содержатся пантенол и ромашка, а вот кислот, даже AHA, быть не должно — это больше подходит для жирной и комбинированной кожи, заключила Татьяна Бедаева.
Ранее мы рассказывали о том, как научиться разбираться в косметике, изучая ее состав.