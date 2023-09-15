Силикон, гексиленгликоль, глицерин: какие компоненты в составе крема вредны, а какие нет?

Самостоятельный подбор уходовой косметики – задача не из простых. Как понять, какие компоненты в составе крема вредны, какие – не так опасны, как о них говорят, и чего при выборе средства стоит избегать? На эти вопросы порталу «Страсти» ответила главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.

Как устроен состав косметики

Обычно производители косметики используют международную номенклатуру INCI. Ингредиенты указываются в порядке убывания концентрации: на первом месте в составе те компоненты, которых в средстве больше.

Чаще всего в современной космецевтике основной компонент — это вода, затем идут загустители, либо вещества, стабилизирующие текстуру, затем различные масла и биологически активные компоненты — пептиды, витаминные комплексы, и парфюмерная композиция, которую все реже можно встретить в качественной косметике. В конце указывается, какой консервант был использован.

Стоит ли бояться консервантов

По словам Бедаевой, как бы нам ни хотелось видеть на 100% натуральный состав, в любой космецевтике не избежать наличия консервантов – они необходимы для сохранения полезных веществ. В противном случае срок годности косметики не превысит одной недели, а испорченный продукт опасен для здоровья.

Кроме того, по закону производители обязаны добавлять консерванты в количествах, необходимых для предотвращения опасных последствий, для этого они должны обладать противогрибковым и антибактериальными свойствами. Одни из самых популярных консервантов — феноксиэтанол и гексиленгликоль.

Каких компонентов лучше избегать

А вот формальдегидов, парабенов и фталатов в качественных косметических средствах содержаться не должно — даже маленькие дозировки опасны, эти вещества могут накапливаться в организме, оказывать воздействие на гормональную систему и вызывать аллергические реакции, поясняет эксперт.