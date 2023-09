Косметолог Капитанова: как научиться разбираться в косметике, изучая ее состав

«Как читать составы косметики?» — пожалуй, самый популярный запрос любой интересующейся продвинутым уходом девушки. В этом каверзном вопросе мы попросили разобраться блогера, косметолога и основателя собственной линейки космецевтики YOU NEED IT, Анну Капитанову.

По словам специалиста, в современном мере, пестрящем «экспертной информацией» (особенно активно распространяющейся в соцсетях), девушки ошибочно доверяют чужому мнению, не подкрепленному фактами. Не секрет, что многие при выборе ухода в первую очередь обращают внимание на отзывы. Однако, как отмечает Капитанова, 90% отзывов на косметику с маркетплейсов просто куплены. Поэтому необходимо обращать внимание не на состав, а на документы на косметику.

В составах ингредиенты перечисляются в порядке убывания, если ингредиентов больше 1%. Если содержание ингредиентов меньше 1%, их можно перечислять в любом порядке после ингредиентов, которых больше 1%. То есть если ингредиента 0,1%, он может оказаться и в середине, и в конце списка, поясняет эксперт.

«Если ценные ингредиенты указаны в размере менее 1%, то это не значит, что косметика плохая и производитель пожадничал. Это означает, что вред, польза, эффективность и агрессивность ингредиентов косметики зависит в первую очередь от их концентрации», - отмечает Капитанова.

Вся косметика, которая выпускается в промышленных масштабах, безопасна. В производстве косметики существует строгий регламент, по которому определенный ингредиент можно добавлять только в определенной дозе. В России выпуск косметики регулируется сертификатом ТР/ТС «О безопасности косметических средств».

«Спешу разочаровать любителей расшифровок составов: вся косметика в мире действует на роговой слой, поэтому анализ опасности ингредиента не поможет, ведь ингредиент не проникнет дальше 1-2мкм кожного покрова. Страшный аллюминий не уйдет в ваши потовые железы, минеральное масло не отравит, потому что просто безопасно», - комментирует специалист.

Споры о ценности воды, силикона и глицерина, которые занимают первые места в составах, тоже не выдерживают реальности: замешать стабильное средство без 50-70% базового состава просто невозможно, продолжает Капитанова.