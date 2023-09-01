Сибирячка «заморозила» жир, но не похудела: насколько эффективен криолиполиз в борьбе с лишним весом

Недавно стало известно, что женщина из Новосибирска решила убрать лишние сантиметры с живота с помощью процедуры заморозки жира. Ради этого она отдала почти 50 тысяч рублей и испытала жуткую боль, но в итоге все равно набрала вес. Об эффективности такой процедуры рассказала пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова.

Криолиполиз – аппаратная методика, которая основана на процессе контролируемого охлаждения жировой ткани без инвазивного вмешательства, то есть без повреждения кожного покрова. Как говорит специалист, во время криолиполиза происходит охлаждение и заморозка жировой ткани, вследствие чего мы добиваемся ускорения разрушения жировой клетки, и ускорение здесь является ключевым моментом.