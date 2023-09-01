Сибирячка «заморозила» жир, но не похудела: насколько эффективен криолиполиз в борьбе с лишним весом
Пластический хирург рассказала, можно ли сбросить вес с помощью криолиполиза.
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Недавно стало известно, что женщина из Новосибирска решила убрать лишние сантиметры с живота с помощью процедуры заморозки жира. Ради этого она отдала почти 50 тысяч рублей и испытала жуткую боль, но в итоге все равно набрала вес. Об эффективности такой процедуры рассказала пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова.
Криолиполиз – аппаратная методика, которая основана на процессе контролируемого охлаждения жировой ткани без инвазивного вмешательства, то есть без повреждения кожного покрова. Как говорит специалист, во время криолиполиза происходит охлаждение и заморозка жировой ткани, вследствие чего мы добиваемся ускорения разрушения жировой клетки, и ускорение здесь является ключевым моментом.
Многие клиники позиционируют данную процедуру как безопасную и не требующую специальной подготовки альтернативу липосакции и заявляют, что она поможет добиться человеку таких же результатов, как при инвазивной липосакции.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Липосакция – это механическая вакуумная аспирация (термин для процедур, в которых используется вакуум для забора биологического материала или жидкости при помощи аспиратора, прим. ред.) жировой ткани, на которую предварительно воздействуют радиоволной или лазерной энергией.
Мы четко видим локальное жировое отложение (например, валик живота или бока) и удаляем жировую ткань через небольшие проколы с помощью специальных полых трубок с отверстиями на конце. Здесь эффективность процедуры не может быть подвержена сомнению, так как есть жировая ткань, а потом ее убирают.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Но, по словам эксперта, криолиполиз и прочие аппаратные процедуры эффективны лишь в какой-то степени. Криолиполиз точно не помогает человеку похудеть, но и липосакция не является средством для похудения. Это, скорее, средство для борьбы с локальными жировыми отложениями. Не получится провести липосакцию всего тела, а при отсутствии особой диеты жир будет постоянно откладываться в новых местах.
Если рассматривать криолипозиз как метод борьбы с локальными жировыми отложениями, то можно провести параллель. При липосакции ткани аспирируют, избавляя человека от жира, а при криолиполизе лишь ускоряют процесс апоптоза (механизм гибели клеток, прим. ред.).
Теперь возникает проблема: куда деть то, что мы массово уничтожили процессом замораживания. А выводится это все через лимфатическую систему. Процесс этот очень трудоемкий для всего организма, так как он дает большую нагрузку на печень и мочеполовую систему. Кроме того, процедура криолиполиза сопряжена с такими рисками, как частичный или полный некроз кожи, незаживающие раны. По эффективности это никак не сравнится с липосакцией.
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт отмечает, что единственным реальным способом похудеть является дефицит калорий, то есть количество потребляемых калорий должно быть меньше количества расходуемых. Поэтому сбросить лишний вес лучше всего поможет диета и умеренные физические нагрузки.
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