Штраф до полумиллиона и срок до 7 лет: какие сувениры из путешествий нельзя ввозить в Россию

Туристку из Шарм-Эль-Шейха задержали в аэропорту Калининграда из-за нескольких кораллов в чемодане. Девушка собрала их на одном из египетских пляжей и просто привезла в качестве сувенира домой. Теперь россиянке грозит штраф за транспортировку морских обитателей, передает Telegram-канал Baza. История с пассажиркой, у которой конфисковали окаменелости из Египта, — не редкость. Многие путешественники везут из отпуска «безобидные» подарки друзьям и родственникам, не подозревая, что могут попасть на штраф или даже уголовную ответственность. Юрист и общественный деятель Илона Гуськова рассказала сайту «Страсти», что нельзя брать с собой из далеких странствий.

Не отходя далеко от случая в Египте, эксперт заявила, что законом запрещена транспортировка кораллов, ракушек и морских звезд, так как они могут быть частью экосистемы и охраняются международными конвенциями (СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения). Также нельзя привозить из других стран в РФ изделия из слоновой кости, панциря черепахи, рогов носорога — за это может быть уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Провоз чучел животных, их шкур, перьев редких птиц — возможен только по разрешению.

Далее юрист привела другие вещи, которые не должны оказаться в багаже у путешественников, если они не хотят проблем с законом.

Антиквариат и культурные ценности

— Старинные монеты, иконы, рукописи — если им больше 100 лет, нужен сертификат от страны вывоза; археологические находки — даже камешек с древних руин может считаться контрабандой.

Растения и семена

— Орхидеи, кактусы, редкие цветы — могут быть под защитой СИТЕС; фрукты, орехи, почва — запрещены из-за фитосанитарного контроля.

Оружие и опасные предметы

— Сувенирные ножи, арбалеты — могут потребовать разрешения; электрошокеры, газовые баллончики — запрещены.

Лекарства и БАДы

— Сильнодействующие препараты без рецепта (например, кодеин, трамадол) — уголовная статья (ст. 229.1 УК РФ — Контрабанда наркотических средств); наркотические вещества (даже в «подарочных» конфетах) — тюремный срок.

Деньги и ценности

— Свыше $10 000 — нужно декларировать, иначе штраф или конфискация.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда вашими вещами в аэропорту заинтересовались его сотрудники, необходимо проверить список запрещенных товаров на сайте ФТС (customs.gov.ru). Также, по словам юриста, важно брать чеки на сувениры — если вещь дорогая, могут спросить происхождение. Не забирать с курортов «природные» сувениры (песок, камни, кораллы). Лучше купить в магазине с сертификатом, отметила Илона.