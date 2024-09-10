Штраф за пропаганду педофилии: есть ли у «Кинопоиска» шанс оспорить решение суда по фильму Гаспара Ноэ
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Адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, получится ли у «Кинопоиска» оспорить штраф за фильм Гаспара Ноэ.
Напомним, что директора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского оштрафовали на 800 тыс. рублей за фильм «Любовь» Гаспара Ноэ, в котором содержатся интимные сцены с персонажем, не достигшим 18 лет.
Таганский суд Москвы назначил штраф Дунаевскому по делу о пропаганде педофилии с использованием интернета, пишет ТАСС.
В пресс-службе компании сообщили сайту «Страсти», что хотят оспорить назначенный штраф. В картине есть интимная сцена с участием главного героя студента и его соседки, которой нет 18 лет, но уже исполнилось 16. Они отметили, что в сцене нет принуждения или насилия, а уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет.
Адвокат высказался на эту тему.
«Статьей 6.21.1 КоАП РФ предусматривается ответственность за пропаганду педофилии. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Таким образом, у Александра Дунаевского шансов оспорить данное решение суда по указанным основаниям нет»
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online