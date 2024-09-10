Штраф за пропаганду педофилии: есть ли у «Кинопоиска» шанс оспорить решение суда по фильму Гаспара Ноэ

Адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, получится ли у «Кинопоиска» оспорить штраф за фильм Гаспара Ноэ.

Напомним, что директора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского оштрафовали на 800 тыс. рублей за фильм «Любовь» Гаспара Ноэ, в котором содержатся интимные сцены с персонажем, не достигшим 18 лет.

Таганский суд Москвы назначил штраф Дунаевскому по делу о пропаганде педофилии с использованием интернета, пишет ТАСС.

В пресс-службе компании сообщили сайту «Страсти», что хотят оспорить назначенный штраф. В картине есть интимная сцена с участием главного героя студента и его соседки, которой нет 18 лет, но уже исполнилось 16. Они отметили, что в сцене нет принуждения или насилия, а уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет.

Адвокат высказался на эту тему.