«Если надо, он уничтожит»: продюсер раскрыл детали конфликта Фадеева и Глюкозы

Продюсер Максим Фадеев в 2024 году публично отрекся от певицы Глюкозы и запретил ей исполнять песни его авторства. Произошло это после того, как артистка вышла на сцену в измененном состоянии. Композитор также заявил, что собирается перезапустить проект «Глюкоза», однако пока не нашел солистку. Что сейчас происходит в отношениях бывших коллег и кто победит в этом противостоянии — выяснил портал «Страсти».

Певица Глюкоза после скандального концерта возобновила карьеру в новом образе. Она удивляет поклонников экстравагантными нарядами и музыкой, которой раньше не было в ее репертуаре. При этом артистка также не отказывается от песен, которые ей запретил исполнять Фадеев. Как признался продюсер Сергей Дворцов, в шоу-бизнесе поддерживают именно Фадеева, так как он на эстраде является авторитетом.

«Он профессионал, мой коллега, он прекрасно знает, что делает. Глюкоза сама облажалась, употребив запрещенные вещества и выйдя к многомиллионной аудитории. Она себя утопила тогда. Ее представитель не уследил, не досмотрел, и она в таком состоянии вышла. Безусловно, я поддерживаю Макса, потому что это человек легенда. Мы с ним пару раз сотрудничали, потому что он являлся продюсером моего артиста покойного Пьера Нарцисса. Он крутой мужик, вдохновитель», — поделился Дворцов.

По мнению продюсера, Глюкоза специально продолжает использовать песни Фадеева, хоть и понимает, что за это может получить штраф. Сергей уверен, что, как только композитор найдет новую солистку и перезапустит «Глюкозу», Чистяковой придется уйти в тень.

«Глюкоза понимает, что на волне Фадеева может заработать. Сейчас, если начнутся суды, если уже не начались, она будет продолжать всячески исполнять его песни. При этом авторских прав она уже не имеет, — отметил Сергей Дворцов. — Думаю, новая Глюкоза затмит Наталью. Но я к ней хорошо отношусь, все понимаю, ведь мы все в одном котле варимся. И то, что с ней случилось, — это человеческий фактор, возможно, она просто устала. Ксюша Собчак выступала в поддержку Глюкозы, и я тоже поддерживал ее на самом деле, потому что 24 на 7 работать на трезвую, как я говорю, это невозможно физически, это энергозатратно всегда».

Дворцов рассказал, что Фадеев — не тот человек, который будет специально скандалить. В шоу-бизнесе у него хорошая репутация. Однако, если его обидеть, он может «уничтожить».

«Фадеев не скандальный, он справедливый. Если надо, он по головке погладит. Если надо, он уничтожит. Это факт», — заявил продюсер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары Николая Сердюкова и Ксении Бородиной.