«Шевелиться нормально не мог»: Данко рассказал об участии в шоу «Выживалити»

Российский певец, актер и бывший артист балета в Большом театре Данко (настоящее имя Александр Фадеев) рассказал, как проходила его подготовка к участию во втором сезоне реалити-шоу «Выживалити». Его слова приводит сайт «Страсти».

«Я никак не готовился к шоу. За неделю до того, как мы должны были ехать на проект, решил проверить, в форме ли я вообще. Пришел на стадион, потренировался — в итоге и четверти стадиона не смог пробежать. <…> У меня была травма спины, я несколько лет шевелиться нормально не мог. Потом упал с мотоцикла — практически рука оторвалась, мне в четырех местах пришивали сухожилия. Я был в худшей форме за всю свою жизнь, был куском мерзкого, отвратительного жира. И вот в таком состоянии поехал на проект», — поделился музыкант.

Помимо этого, исполнитель признался, что недооценил масштаб проекта. Он добавил, что среди его соперников во втором сезоне «Выживалити» оказалась даже олимпийская чемпионка.

«Я, честно говоря, раньше бы начал готовиться, если бы знал, куда иду — первый сезон не смотрел. Думал, вот сидят там участники, языками чешут, жрут какашки и тараканчиков. Разговорчики, тусовочки. Мягко говоря, недооценил. И в соперниках у меня были молодые качки, спортсмены, даже олимпийская чемпионка. Когда их увидел, вообще был шокирован. Но уже было поздно что-то с этим делать. Поэтому для меня участие в „Выживалити“ — не просто подвиг, а мегапреодоление себя. На таких градусах и пределах я не существовал никогда — даже в балете у меня такого не было», — высказался артист.

Полное интервью с Данко о карьере в балете, переезде из Москвы и участии в «Выживалити» читайте здесь.