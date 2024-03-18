Ушивание желудка и удаление комков Биша: какие операции делала Полина Гагарина

Сегодня Полина Гагарина — певиц номер один в России. Но эта точеная, стройная блондинка с шикарным голосом разительно отличается от той девушки, которая в 2003 году пришла на «Фабрику звезд» за победой. Неужели она, как и многие звезды шоу-бизнеса, прибегала к пластике, чтобы добиться идеальной фигуры и сделать себе новое лицо? В этом вопросе вместе с сайтом «Страсти» разбиралась пластический хирург Амина Газимагомедова.

На старых снимках Полина предстает в образе пухленькой шатенки с милыми щечками. Проблемы с лишними килограммами преследовали исполнительницу с детства, а после беременности в первом браке девушка набрала слишком много — около 90 килограммов при росте 164 см.

Всего за полгода Гагариной удалось скинуть 40 килограммов. Правда, сама звезда уверяет, что все это благодаря специальному питанию, маленьким порциям еды и физической нагрузке. Однако эксперты подозревают, что в данном случае не обошлось без бариатрической операции, то есть ушивания желудка. Такая манипуляция позволяет достаточно быстро похудеть.

Но все же спорт в жизни Полины присутствует. Без фитнеса она вряд ли смогла бы добиться такой потрясающей формы и кубиков пресса, которые видны на ее снимках с отдыха. Только с помощью пластики добиться столь впечатляющих результатов сложно.