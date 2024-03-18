Ушивание желудка и удаление комков Биша: какие операции делала Полина Гагарина
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Сегодня Полина Гагарина — певиц номер один в России. Но эта точеная, стройная блондинка с шикарным голосом разительно отличается от той девушки, которая в 2003 году пришла на «Фабрику звезд» за победой. Неужели она, как и многие звезды шоу-бизнеса, прибегала к пластике, чтобы добиться идеальной фигуры и сделать себе новое лицо? В этом вопросе вместе с сайтом «Страсти» разбиралась пластический хирург Амина Газимагомедова.
На старых снимках Полина предстает в образе пухленькой шатенки с милыми щечками. Проблемы с лишними килограммами преследовали исполнительницу с детства, а после беременности в первом браке девушка набрала слишком много — около 90 килограммов при росте 164 см.
Всего за полгода Гагариной удалось скинуть 40 килограммов. Правда, сама звезда уверяет, что все это благодаря специальному питанию, маленьким порциям еды и физической нагрузке. Однако эксперты подозревают, что в данном случае не обошлось без бариатрической операции, то есть ушивания желудка. Такая манипуляция позволяет достаточно быстро похудеть.
Но все же спорт в жизни Полины присутствует. Без фитнеса она вряд ли смогла бы добиться такой потрясающей формы и кубиков пресса, которые видны на ее снимках с отдыха. Только с помощью пластики добиться столь впечатляющих результатов сложно.
«На снимках 2003-2005 года мы видим девушку симпатичную, но достаточно простую, эдакую соседскую девчонку. Сегодня Полина выглядит иначе, в чем, конечно, заслуга команды ее стилистов и визажистов. Тем не менее некоторые изменения коснулись черт лица. Когда-то певицу отличали милые щечки, сейчас на их месте острые скулы. Так что, скорее всего, Гагарина делала популярную сегодня операцию по удалению комков Биша. Именно она придает лицу аристократичную впалость. Впрочем, на это могло повлиять, в том числе, и снижение веса».
Амина Газимагомедова
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург, сертифицированный специалист в области общей хирургии
Как пояснила эксперт, очень часто такая манипуляция идет рука об руку с подтяжкой верхней и средней трети лица. И тут есть два эффективных метода: подтяжка с помощью нитей или же операция с использованием эндоскопии.
«На более поздних снимках Гагариной видно, как приподнялась ее верхняя часть лица, так что подобный лифтинг не исключен. Тем более, что после резкого сброса веса он, напротив, показан, чтобы убрать провисания кожи».
Амина Газимагомедова
Врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург, сертифицированный специалист в области общей хирургии
Также многие отмечают, что взгляд Полины стал более открытым. Нижние и верхние веки потеряли свою припухлость. Конечно, решающим фактором могло стать кардинальное похудение, но не стоит сбрасывать со счета блефаропластику, проведенную в случае певицы очень удачно и деликатно.
Сегодня такая манипуляция весьма популярна у артистов, ведь она позволяет меняться, особо не меняя собственные черты. При этом блефаропластика освежает лицо, возвращая ему молодость, и не оставляет видимых рубцов.
Поговаривают, что у Гагариной заметно увеличились губы, мол, она явно пользуется филлерами. Однако, если сравнивать снимки звезды в молодости и сейчас, то видно, что ни форма, ни объем губ существенно не изменились. Тут явно заслуга визажистов, которые подчеркивают красоту певицы.
По мнению хирурга, Гагарина совершенно точно не прибегала к маммопластике. Лишние килограммы «подарили» ей третий размер, но сегодня Полина смело демонстрирует всем свой первый.