«Шансы невелики»: помогут ли прогрессирующие у Ефремова заболевания добиться УДО
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Актер Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в колонии за смертельное ДТП. Защитники артиста уже несколько раз пытались сделать так, чтобы он вышел на свободу по УДО, однако их старания не имели успеха. В скором времени, по данным СМИ, они вновь попытаются подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, опираясь на прогрессирующие у осужденной звезды заболевания. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы Ефремова в этот раз выйти из колонии, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Опираться на состояние здоровья артиста при составлении прошения об УДО весьма несостоятельно, ведь суть условно-досрочного освобождения в другом. Стороне защиты, по словам адвоката, надо показать, что Ефремов исправился и в будущем не совершит ничего подобного.
Если защитники Михаила Олеговича в этом вопросе будут опираться только на состояние его здоровья, то шансы на УДО невелики. Надо понимать, что условно-досрочное освобождение от наказания — это прекращение исполнения уголовного наказания по причине достижения его целей. То есть основанием для УДО Ефремова может стать убежденность суда в том, что для исправления Михаилу Олеговичу не потребуется отбывание всего срока наказания. Поскольку он все осознал, исправился, загладил причиненный вред и сделал для себя правильные выводы, которые ему больше никогда не позволят совершить что-то подобное.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал о болезни осужденного Ефремова. По его словам, коллега может освободиться из-за нее по УДО.