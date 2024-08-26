«Шансы невелики»: помогут ли прогрессирующие у Ефремова заболевания добиться УДО

Актер Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в колонии за смертельное ДТП. Защитники артиста уже несколько раз пытались сделать так, чтобы он вышел на свободу по УДО, однако их старания не имели успеха. В скором времени, по данным СМИ, они вновь попытаются подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, опираясь на прогрессирующие у осужденной звезды заболевания. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы Ефремова в этот раз выйти из колонии, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Опираться на состояние здоровья артиста при составлении прошения об УДО весьма несостоятельно, ведь суть условно-досрочного освобождения в другом. Стороне защиты, по словам адвоката, надо показать, что Ефремов исправился и в будущем не совершит ничего подобного.