«Шансы не очень высокие»: Сергей Жорин оценил возможность Бони выиграть дело о пропаганде наркотиков

Сергей Жорин заявил, что Боня может избежать наказания за пропаганду наркотиков. Об этом он рассказал в беседе со «Страстями».

Сегодня журналисты сообщили, что в отношении Виктории Бони возбудили административное дело из-за пропаганды наркотиков на сайте, который ранее принадлежал блогерше. Сама знаменитость уверяла, что давно продала домен, поэтому она считает себя невиновной.

По мнению звездного адвоката Сергея Жорина, Боня может добиться оправдательного приговора.

«Виктория Боня может избежать административного наказания по статье 6.13 КоАП РФ, если ей удастся убедительно доказать, что она не имела отношения к размещению запрещённой информации на сайте, ранее ей принадлежавшем. Если будет установлено, что Боня не контролировала сайт и не знала о его использовании для незаконной деятельности, это может стать основанием для освобождения от ответственности», — заявил он.

Как бывший владелец сайта телеведущая должна предоставить суду доказательства, которые указывали бы на то, что Боня в момент размещения там рекламы запрещенных веществ не владела доменным именем, добавил адвокат.

При этом суды не любят вникать в тонкости в подобных делах, так что есть у Бони есть шансы проиграть дело.

«Но учитывая сложившуюся практику по делам данной категории — шансы у Бони не очень высокие. Суды не очень любят/хотят вникать в „тонкости и хитросплетения“ и подходят к рассмотрению таких дел формально», — добавил Жорин.

Ранее мы писали о том, что Виктории Боне может грозить уголовное дело после административного протокола.