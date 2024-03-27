Шансы на победу невелики: юрист оценила исковые требования Светланы Бондарчук к экс-супругу

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук подала иск о разделе имущества к экс-супругу Федору Бондарчуку. Режиссер, по данным СМИ, перестал выполнять условия договора и перечислять бывшей жене деньги с коммерческих проектов. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы светской львицы на победу в суде, и обратился за комментарием к юристу Анастасии Подгрудковой.

Бондарчук планирует инициировать вопрос раздела совместно нажитого имущества, однако, по словам эксперта, она сильно затянула с подачей заявления, и шансы на победу в суде невелики. Срок исковой давности составляет три года. Он установлен для того, чтобы не допустить бесконтрольной подачи исков спустя много лет после возникновения претензий у сторон в отношении друг друга.

Его пропуск истцом является самостоятельным основанием для отказа в иске. В случае Светланы прошли уже целых семь лет, поэтому в данном случае возможны два следующих варианта развития событий: