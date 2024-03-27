Шансы на победу невелики: юрист оценила исковые требования Светланы Бондарчук к экс-супругу
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Модель и телеведущая Светлана Бондарчук подала иск о разделе имущества к экс-супругу Федору Бондарчуку. Режиссер, по данным СМИ, перестал выполнять условия договора и перечислять бывшей жене деньги с коммерческих проектов. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы светской львицы на победу в суде, и обратился за комментарием к юристу Анастасии Подгрудковой.
Бондарчук планирует инициировать вопрос раздела совместно нажитого имущества, однако, по словам эксперта, она сильно затянула с подачей заявления, и шансы на победу в суде невелики. Срок исковой давности составляет три года. Он установлен для того, чтобы не допустить бесконтрольной подачи исков спустя много лет после возникновения претензий у сторон в отношении друг друга.
Его пропуск истцом является самостоятельным основанием для отказа в иске. В случае Светланы прошли уже целых семь лет, поэтому в данном случае возможны два следующих варианта развития событий:
- Применение судом срока исковой давности невозможно без наличия соответствующего заявления второй стороны. Даже если суд понимает, что срок пропущен, но об этом никем не заявлено, он не может по собственной инициативе применить его и отказать в иске.
- Срок исковой давности возможно восстановить. В судебной практике закрепилась такая позиция, что даже если формально срок исковой давности пропущен по иску о разделе совместно нажитого имущества, то его можно будет восстановить, если истец докажет, что обстоятельства, которыми были нарушены его законные права, появились в пределах такого трехлетнего срока.
Анастасия Подгрудкова
бизнес-юрист, основатель Агентства устойчивого развития бизнеса
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