«Не из-за личной неприязни»: почему на самом деле Учитель мог снять с конкурса фильм Гай Германики

Кинокритик Александр Шпагин рассказал, почему режиссер Алексей Учитель мог снять с международного конкурса фильм Валерии Гай Германики. Он заявил, что ни о какой личной неприязни не может идти речи. По его словам, дело в нарушении правил и несоответствии картины. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

Валерия Гай Германика поделилась со своей аудиторией, что ее документальную картину убрали из программы международного конкурса «Послание к человеку». Режиссер убеждена, что причиной стала личная неприязнь Алексея Учителя к ней после выступления на Международной неделе кино. Однако с этой версией не согласился кинокритик Александр Шпагин. Он заявил, что решение принималось не только Учителем, поэтому его чувства ни при чем.

«Я, конечно, на 100 процентов убежден, что не из-за какой личной неприязни Учитель в жизни снять картину не мог, потому что это противоречит вообще всем правилам. Решение принимало жюри. А Германика лучше бы вообще подобные версии не выдавала, потому что это выглядит очень наивно. Личная неприязнь какая-то. Не было никогда такого и не будет. А даже если предположить, что такое могло быть, то окончательное решение не только за Учителем. Если бы жюри все взбунтовалось, им понравился бы фильм, то с Алексеем не согласились бы», — заявил Шпагин.

По словам кинокритика, в конкурсах подобного масштаба тщательно относятся к отбору картин. Он допустил, что Германика могла снять фильм на тему, которая не соответствует политике киносмотра. Шпагин отметил, что иногда режиссера «заносит», и у нее получаются непрофессиональные работы.

«Причины, скорее всего, какие-то политические. Я даже не знаю, про что у нее фильм. Но если картина снимается с конкурса, значит, она может быть резко социальная или в ней поднимается запрещенная в России тема. А Германика любит острые темы. Также не допускается откровенный показ эротических эпизодов. Может ли быть такое в документальной картине? Запросто. Крайне редкий вариант, если картина клинически не профессиональна. Самое интересное, что у Германики может быть и такое, потому что ее иногда заносит и заносило уже», — поделился Александр Шпагин.

