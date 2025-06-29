Дочь убитого продюсера «Комбинации» Шишинина судится за права на песни группы

Дочь убитого продюсера «Комбинации» Александра Шишинина судится с композитором Виталием Окороковым за права на хиты группы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Александр Шишинин написал самые известные хиты группы: American Boy, Russian Girl, «Комбинация», «Красное платье» и многие другие. После его смерти в 1993 году авторские права перешли дочери Виктории.

Наследница продюсера владеет собственным турагентством и не связана с миром шоу-бизнеса, но все-таки хочет восстановить справедливость. Виктория пыталась решить вопрос с авторскими правами мирным путем, но ничего не вышло. Поэтому теперь она судится с Окороковым — к издательству «Джем» уже подан иск.

Возмутил Викторию и новый сериал про «Комбинацию», где Виталий указан как единственный автор песен коллектива. Наследница Шишинина утверждает, что ни у отца, ни у нее не было договоров с «Джемом». Людям же приходится подписывать двойные бумаги — с издательством и с дочерью погибшего продюсера группы.

Александр Шишинин и Виталий Окороков основали коллектив в 1988 году. 5 марта 1993 года неизвестный подкараулил Александра в подъезде его дома и ударил заточкой в живот. 30-летний продюсер умер от полученных ранений. Полсотни хитов группы зарегистрированы на Шишинина в Российском авторском обществе (РАО).